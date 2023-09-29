美媒：中美正為習近平11月訪美鋪路　何立峰王毅料將訪問華府

美國媒體9月29日報道，中美正為中國國家主席習近平訪美鋪路，雙方正推動高層官方交流，並採取其他措施改善兩國關係。知情人士透露，雙方正在討論中國國務院副總理何立峰的訪美行程，他將是美國總統拜登（Joe Biden）就職以來，中國訪問美國的最高級官員。消息又稱，中國外交部長王毅也在計劃10月訪問華府，為習近平與拜登的峰會做準備。



《華爾街日報》引述美國官員稱，中國協助將美國士兵特拉維斯．金（Travis King）從朝鮮移交返國，是白宮國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）約10天前與王毅會面時提出。

消息指出，兩國近幾個月一直嘗試創造機會，以實現習近平11月到三藩市出席亞太區經濟合作組織（APEC） 領導人峰會。報道指出，北京正尋求習近平與拜登舉行單獨的雙邊峰會。兩國政府均認為，此舉有助穩定雙方近幾月致定穩定的關係。

中國外交部長王毅26日在北京的記者會上稱，今年的APEC會議「應該成為促進合作的大舞台，而不應是挑起對抗的角鬥場」。當記者問到習近平會否出席時，王毅表示，「中國是一個負責任的國家，我們從不缺席中方參與的重要多邊論壇。關於出席亞太經合組織的安排，我們正在與各方保持溝通，會適時正式發布消息。」

習近平上次與拜登會晤為2022年11月，二十國集團（G20）在印尼峇里島舉行峰會期間。

報道指出，兩國關係的進展仍屬暫時性，因兩國在大多數問題上都存在根深蒂固的猜疑和分歧，隨時可以導致元首峰會，又或其他中國高級官員的訪美行程泡湯。而美方官員的最新憂慮是，一旦聯邦政府停擺，可能需推遲部份會晤計劃。