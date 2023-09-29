印度東北部兩學生被殺掀示威　當局鎮壓並實施宵禁

印度東北部曼尼普爾邦（Manipur）近日有兩名學生被殺，令族群衝突升級之餘，也觸發群眾大規模示威。當地學生9月27日群起示威，執政黨辦公室及兩間警局被投擲汽油彈，當局武力鎮壓，造成逾80名學生受傷。當局同日宣布，對首府因帕爾（Imphal）及邦內多個區域實施無限期宵禁令。但群眾28日無視宵禁令，試圖衝進曼尼普爾邦首長寓所，遭警方以催淚彈和警棍驅散，再造成至少10 人受傷。



當地警方形容，當前局勢「極其緊張」，當局被迫使用武力阻止群眾。消息指出，當局為控制局勢，已切斷當地互聯網服務5天。

曼尼普爾邦長期存在族群衝突，居於首府因帕爾、以印度教為主的梅泰族（Meitei），與居住在山上、以基督教為主的庫基族（Kuki）的衝突血腥暴力。 自5月以來，雙方衝突已造成超過180人死亡，逾5萬人離開家園。據指出，該邦320萬人口中，超過一半屬於梅泰族，庫基族約佔43%。

至於觸發新一輪風波的兩名學生屬於梅泰族，他們7月起失蹤，屍體本星期被發現，懷疑遭到綁架及謀殺。死者家人及梅泰族領袖指控，兩人之死為庫基族武裝分子所為，批評當局無力結束暴力行為。

反對派批評，總理莫迪（Narendra Modi）政府未能控制局勢。莫迪政府表示，正努力透過對話恢復和平。隸屬執政黨的曼尼普爾邦首長辛格 （N Biren Singh）譴責這宗命案，矢言將嚴厲懲處兇手。另外，對於當局的鎮壓行動，網上有批評聲音並呼籲國際關注。