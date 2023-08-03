印度東北部少數民族衝突逾160死　最高法院稱當地秩序陷入崩潰

印度東北部曼尼普爾邦（Manipur）5月3日起發生少數民族衝突，至今已有逾160人死亡，其中35名死者的葬禮8月3日舉行。



部落組織「原住民部落領袖論壇」（ITLF，暫譯）8月3日為35名死者舉行葬禮。

自5月3日梅泰族（Meitei）庫基族（Kuki）爆發衝突至今，已超過160人死亡。造成衝突的原因是政府有意承認印度教少數族群梅泰族（Meitei）為「表列部落」，讓梅泰族享有更多的社會福利，以致可以購買當地庫基族的土地，引起庫基族群強烈不滿。

印度最高法院首席法官錢德拉楚德（Dhananjaya Y. Chandrachud）在8月1日指出，曼尼普爾邦的警察明顯對處理事態怠慢，長達兩個多月時間沒有提供初步案情報告，只實施了零聲逮捕。強調如果警察是因無法進入曼尼普爾邦執法，那可以說明該邦的憲法秩序已經「全然崩潰」。

曼尼普爾邦首府英帕爾（Imphal）附近地區有梅泰族男子因誤信假消息，以為自己族人遭性侵及殺害，於是把2名庫基族女子拖到稻田並強姦她們。2名女子全身赤裸，被多名男子帶到街頭示眾，兩族的衝突至今仍未止息。