美國發報告指控中國在全球散布假消息

美國國務院全球接觸中心（GEC）9月28日發表報告稱，中國每年花費幾十億美元在全球散布虛假訊息，或導致全球言論自由「急劇收縮」。



據報告，北京每年花費幾十億美元用於「境外訊息操縱」，方式包括利用宣傳和審查、推行數字威權主義、對中文媒體進行控制等。

報告稱，中國的「全球訊息操縱不單單是公共外交問題，更是對全球訊息空間完整性的挑戰」。

美國國務院發言人辦公室表示，中國的努力可能會「改變全球訊息格局，造成偏見和差距，甚至可能導致各國做出將其經濟和安全利益置於北京利益之下的決策」。

據美國媒體報道，中國駐美國大使館發言人劉鵬宇表示，這份是報告是美國打壓中國和維護自身霸權的又一個工具。

他說：「瀏覽一下摘要就足以知道這是甚麼：強化意識形態對立，散布不實訊息，抹黑中國內外政策。」

中國外交部發言人汪文斌曾表示，事實一再證明，美國既是最大的虛假訊息散布者，也是最大的「新聞自由」雙標持有者。美國一貫標榜「新聞自由」，但世人看到的卻是，本應作為大眾獲取和分享訊息的社交媒體平台，成美國政客散布虛假訊息、操縱國際輿論的工具，成美國對他國肆意「污名化」「妖魔化」的武器。