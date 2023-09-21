特朗普長子震撼推文稱父親逝世？發言人急澄清

撰文：許懿安
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美國前總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）在社交媒體X（前稱Twitter）的帳號9月20日遭黑客攻擊，發布一連串假推文。當中包括宣布自己父親已逝世，以及他將代父出戰2024年總統選舉。

小特朗普20日上午8時25分在X平台上發布第一則推文，稱「我很遺憾地宣布，我的父親特朗普去世了。我2024年將競選總統。」

他還發文稱朝鮮將會被「消滅」、辱罵現任美國總統拜登（Joe Biden），稱他是「愚蠢的混蛋」，以及「當我成為總統，我會放火燒美國證監（SEC）。」

事發1小時內假推文已遭刪除，賬號已恢復正常。小特朗普的發言人蘇拉比安（Andrew Surabian）澄清說，小特朗普帳號被黑客入侵，它所發布推文內容「顯然不是真」。

外界目前尚不清楚小特朗普是否啟用雙重認證發入，以及黑客是已能存取他的個人資料等。

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