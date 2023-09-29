路透社：美國沙特或簽軍事協議換以沙建交　巴勒斯坦不獲重大讓步

路透社9月29日引述3名知情人士稱，沙特阿拉伯決心與美國達成軍事協議，要求美國向沙特提供安全保障，以換取沙特願與以色列關係正常化。報道指，即使以色列不對巴勒斯坦建國一事作出重大讓步，沙特阿拉伯也不會拖延與美達成協議。



報道稱，美國總統拜登（Joe Biden）2022年7月訪問沙特阿拉伯時，與沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面，當時沙特尋求與美國達成北約（NATO）式的防禦保障，但目前雙方的軍事協議可能達不到這等級。

內文引述一名美國消息人士指，美國和沙特簽的條約，可能會和美國與亞洲國家簽訂的條約相似。若美沙之間的協議得不到美國國會批准，兩國或會簽署類似於美國與巴林（Bahrain）的協議，這種協議不需得到國會支持。

這名美國消息人士說，美國也可將沙特定為主要非北約盟友，以色列已獲得這地位。

路透社稱，若美沙達成協議，以色列可能會放寛對巴勒斯坦部份限制，但巴人的建國願望或不會在此時達成，與過去幾十年以來達成的其他阿拉伯與以色列之間的協議一樣，巴勒斯坦建國的核心需求將退居次要地位。