美國政府或10月1日起停擺　影響有多大？連外交也波及｜新聞教室

美國國會仍未就撥款法案達成共識，聯邦政府機構可能會自10月1日開始部份停擺。停擺可能會影響國務院、情報部門及軍方運作，從而影響美國外交。



美國務卿布林肯（Antony Blinken）說：「我們的工作顯然會受到影響。這將令我們在促進國家安全方面所做的一切變得更困難。」

● 國務院

只要有足夠的資金支付運作費用，美國大使館和領事館會繼續開放，護照和簽證處理程序也會繼續進行。非必要的官員出差、演講、以及其他活動將被削減。

外援計劃可能會缺乏資金，或難以履行其使命。

美國務院會盡可能支付當地僱員薪金，但海外僱員受當地法律限制，在那些地方，法律或禁止強制休假或無薪工作。這可能會令美國務院面臨訴訟風險。

美國防部：圖為2022年3月3日，美國國防部大樓的照片。（Reuters）

● 情報部門

路透社9月29日稱，在過去，美國中央情報局（CIA）以及其他情報機構涉及行動、分析和網絡活動的職員被視為對國家安全至關重要，他們或被要求在無薪情況下繼續工作。

非必要員工會強制休假，非關鍵出差會取消或延期。

● 軍方

200萬名軍事人員會繼續履職，國防部80萬名職員中約有一半強制休假，其他人則繼續無薪工作。美國能源部國家核安全管理局（NNSA）會繼續進行核武器維護工作。

在政府停擺之前簽訂的國防合約會繼續履行，國防部或會下達新訂單，以取得保護國家安全所需的供應品或服務。政府可能會延遲向承包商付款。

美國對烏克蘭部份防禦裝備的交付可能會延遲或暫停。