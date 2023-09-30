美國停擺危機迫在眉睫　麥卡錫取消休會　籲議案剔除援烏

21名美國共和黨強硬派否決眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）提出的權宜撥款法案，聯邦政府機構很大機會10月1日開始部份停擺。他稱如參議院通過不包括向烏克蘭提供資金的「持續決議案」（CR），眾議院可能能夠通過這法案。



麥卡錫在當地時間29日傍晚提出一個「乾淨」的CR（continuing resolution），即不包括批准對烏克蘭的援助。這被視為他願意考慮避免政府可能部份關門的、明顯的態度轉變。

我認為，如果我們有一個「乾淨」的，沒有烏克蘭的（法案），我們可能能夠解決這個問題。我認為如參議院將烏克蘭放在首位，並視烏克蘭比美國更重要，我認為這會造成真的問題。

惟他沒承諾將這樣的方案付諸表決。離開議事廳的其他共和黨人表示，議員仍在探索共和黨版本在30日進行投票的可能性。

參議院正在考慮另一個兩黨CR，為聯邦政府提供資金直至11月17日，其中包括59.9 億美元用於救災，61.5億美元用於烏克蘭——這一數字惹來參眾兩院共和黨人的批評。

此前美國眾議院9月29日以198票贊成、232票反對否決權宜撥款法案。21共和黨議員加入民主黨人的行列，反對麥卡錫的提案。

路透社報道，他提出讓政府運作30天的撥款法案，為國會及白宮爭取更多時間談判，但不獲共和黨內的強硬派人士支持。法案包括削減開支及實施移民及邊境限制——而即使它在眾議院闖關城功，亦預計無法在民主黨控制的參議院通過。

麥卡錫在表決後拒絕透露接下來會發生什麼事。外界預計國會30日舉行更多投票。

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）2023年9月29日在美國華盛頓國會大樓向記者講述美國政府即將停擺的情況。（Reuters）

白宮表示，總統拜登（Joe Biden）週末會留在華盛頓，亦會與參眾兩院領袖保持接觸，嘗試解決爭議。他同日出席美軍參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）的退休活動時警告，假如政府停擺，將會對美軍帶來影響。

財長耶倫（Janet Yellen）亦指，停擺會導致多項協助小型企業和兒童的關鍵計劃閒置，甚至拖延改善主要基建，損害美國經濟進展。

另外參議院亦在獲得跨黨派廣泛基礎的情況下，推動類似的「持續決議案」的短期融資法案，希望為政府提供資金至11月17日。