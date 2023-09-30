美國車廠罷工潮擴大：勞資矛盾不止加薪幅度　電池廠成另一癥結

美國3大車企福特（Ford）、通用汽車（GM）、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）工人罷工潮踏入第3週，勞資雙方遲遲未能達成共識，除了在加薪幅度方面談不攏外，還因近年車企投資發展電動車電池廠，工會要求一併把電池廠納入談判範圍，但福特行政總裁法利（Jim Farley）9月29日批評工會以關於未落成的電池廠的問題要挾資方。



法利表示，雙方爭拗的問題涉及未落成的電動車電池工廠，包括福特正與外來公司合作設立的3間工廠，以及一間由福特計劃在密歇根州（Michigan）馬歇爾（Marshall）興建的工廠。

綜合美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）、美媒The Verge在29日報道，電動車電池工廠對汽車產業的未來非常重要，車企對此投資數以十億計美元，工會高層7月時已表明希望把電池廠納入與資方談判範圍，以保障未來遇上此波「轉型期」的工人，他們更擔心在電動車時代，車廠需要較少人手，打擊他們的飯碗。

報道指出，車企一直不願把電池廠納入與工會的談判範圍，他們主張這些電池廠由新的合資企業經營，福特行政總裁法利29日批評指，電池廠根本未落成，不滿工會以此問題來要挾資方。

通用汽車行政總裁巴拉（Mary Barra）則批評工會根本無意達成共識。

工會於29日宣布擴大罷工廠房的範圍，罷工人數增至2.5萬人。工會要求車企給工人加薪40%，稱這是看齊高層的加薪幅度，但與資方的談判陷入僵局，資方願加薪約20%。