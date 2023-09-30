美國3大巨頭車廠罷工潮升級　通用汽車CEO批工會：根本無意達共識

美國汽車業工人的工潮持續，更在9月29日宣告升級，擴大罷工範圍至更多廠房。福特（Ford）與通用汽車（GM）高層29日齊聲譴責發動罷工的美國汽車工人聯合會（UAW），通用汽車行政總裁巴拉（Mary Barra）斥其根本無意達成共識。



這次罷工潮針對美國3大車企福特、通用汽車與斯泰蘭蒂斯（Stellantis），工會要求車企給工人加薪40%，稱這是看齊高層的加薪幅度，但與資方的談判陷入僵局，資方願加薪約20%。工會9月29日宣布擴大罷工廠房的範圍，罷工人數增至2.5萬人。

福特與通用汽車高層29日譴責工會，巴拉指「明顯地不是真的想達成共識」，批評對方把工人拖入長期且不必要的罷工，福特行政總裁法利（Jim Farley）則指工會的要求會對公司業務產生毀滅式的影響。

工會則指兩位車企行政總裁都沒有參與這週的談判，又指兩人都在坐享高薪，「巴拉與法利去年總共賺了5000萬美元（約3.9億港元）」。

這次工潮始於9月15日，並在22日第1次擴大範圍，遍及21個州份的41間廠房，然後在29日再升級，涵蓋福特（Ford）在芝加哥的組裝工廠與通用汽車（GM）在密歇根州（Michigan）的組裝廠，約有7,000名工人，使總罷工人數增至2.5萬人。這次擴大範圍未包括斯泰蘭蒂斯（Stellantis）的車廠。

美國拜登（Joe Biden）政府也甚關注這次工潮，除了派員介入遊說，拜登26日曾到密歇根州聲援工人。

美國前總統特朗普（Donald Trump）27日也前往密歇根州發言支持工人。