美國政府停擺在即　麥卡錫擬敦促共和黨友支持臨時撥款法案

一名知情人士透露，美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）預計將在星期六（9月30日）敦促共和黨人支持一項包含救災措施的臨時撥款法案，這項法案也可通過獲得民主黨人的支持來避免部分政府機構停擺。



綜合路透社和新華社報道，如果參眾兩院無法在星期日（10月1日）上午12時零1分前，將支出法案提交美國總統拜登（Joe Biden）簽署成為法律，數十萬聯邦僱員將因缺乏資金無法開展工作。 美國將陷入史上第22次聯邦政府關門的窘境。

這名知情人士將麥卡錫的決定形容成「萬福瑪利亞傳球」（Hail Mary pass），考驗著被共和黨以222對212席微弱優勢佔據眾議院「多數黨」地位。

「萬福瑪利亞傳球」一詞來自橄欖球運動，用來形容比賽到了最後關頭，某一方在落後的情況下，不顧一切傳球，希望博得反敗為勝的機會，但這種莽撞的傳球很少能扭轉敗局。

目前，聯邦機構已製定了詳細的計劃，說明哪些核心服務必須繼續運行，哪些必須停止。 預計政府機構的400多萬員工中，多數人將拿不到工資。

傳統慣例是，支出法案由眾議院先推進，通過以後再由參議院投票。 然而，麥卡錫先前提出的一項臨時撥款案未能獲得眾議院保守派共和黨人的支持，共和黨「內鬥」導致撥款案在眾議院的議事進程停滯，迫使參議院緊急採取行動，於星期二（26日）出台了另一版的臨時撥款案。

參議院的臨時撥款案將維持現有支出水平，為聯邦政府提供維持其運作至11月17日的資金，其中包括約60億美元對烏克蘭的援助和約60億美元的救災資金。

在星期二的程序性投票中，參議院以77票對19票推進了這一臨時撥款案。 然而，眾議院能否通過這項方案仍有變數。

矛盾的焦點之一在於約60億美元對烏克蘭的援助，眾議院保守派共和黨人反對向烏克蘭提供更多援助。 矛盾焦點之二在於，眾議院共和黨人希望通過一項包含邊境安全條款的法案，在移民問題上對民主黨和拜登政府施壓。

本文獲《聯合早報》授權轉載

