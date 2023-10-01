美國參眾兩院通過45天臨時開支法案　華府最後一刻避過停擺危機

美國參議院香港時間10月1日上午以88票對9票通過眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的臨時提案，避免聯邦政府停擺。提案讓聯邦政府的撥款維持到11月17日。



麥卡錫9月30日提出新的提案，建議對聯邦政府撥款持續45天，並凍結對烏克蘭的援助。提案在眾院過關後，交參院表決。

這項提案獲得通過，民主黨稱這是一場勝利。民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在投票結束後說：「美國人民可以鬆一口氣了：今晚政府不會關門。」

他也說民主黨人一開始就表明，避免停擺的唯一辦法就是兩黨合作，「我們很高興議長麥卡錫最終聽取我們的意見」。

對烏克蘭的援助是兩黨圍繞此前的撥款提案產生的其中一個分歧所在。即使是一些支持烏克蘭抗俄的共和黨人，也不希望在美國邊境移民問題還未解決的情況下，在臨時撥款提案中對烏作更多援助。麥卡錫最後提交的提案中，不包括對烏克蘭的援助。

已提交給拜登簽署

提案現已提交給總統拜登（Joe Biden）簽署。拜登和期望繼續支持烏克蘭的共和黨人士表示，希望在通過臨時撥款提案後，仍能在下一步的法案中對基輔伸援。

支持援助烏克蘭的兩黨議員稱，援烏撥款可單獨處理。資深共和黨人、參議員里施（Jim Risch）說，任何人都不應將這次臨時撥款提案的通過，視為美國對烏克蘭的承諾有所減少的訊號。

在參院表決通過提案的幾分鐘後，眾院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）便要求麥卡錫允許眾院在下週復會時，就美國援烏提案表決。

圖為美國眾議院民主黨領袖、紐約州眾議員傑弗里斯（Hakeem Jeffries）2023年9月30日在眾院表決讓臨時開支法案過關後，在國會山莊向記者發表講話。（Reuters）

共和黨之前提出的開支法案9月29日遭21名共和黨強硬右派議員否決。若無法達成最終協議，一些聯邦機構很可能從當地時間周日午夜（香港時間今天中午）起開始停擺。

麥卡錫在最後幾小時奮力一博，提出為聯邦政府提供資金至11月17日的新提案表決。它的內容不包括極端保守派要求的大幅削支，以及民主黨排斥的邊境政策，也不包括向烏克蘭提供的援助。

這項新的臨時提案當晚以335票對91票在眾院過關。

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）2023年9月29日在美國華盛頓國會大樓向記者講述美國政府即將停擺的情況。（Reuters）

新的臨時提案建議將聯邦支出維持在現時水平。傑弗里斯說，這次投票是「右翼極端分子以此完全徹底的投降」。

惟這一結果可能導致麥卡錫的眾院議長議事槌不保。21名共和黨強硬右派議員曾放話稱，如他們反對的權宜之計獲得民主黨人的支持並通過，他們將罷黜麥卡錫的議職之職。

麥卡錫此前對自已的職業生涯前景以及就該提案達成最終協議充滿信心。他表明在45天內「我們的工作應全部完成」，他也歡迎那21名強硬派人士「重新加入」他們。