美國臨時撥款法案「跳過烏克蘭」證闖關阻力增　華府援烏承諾遭疑

美國參議院香港時間10月1日上午通過眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）的臨時提案，避免華府停擺，但它跳過為烏克蘭提供額外援助的部份。 美國總統拜登（Joe Biden）已簽署法案，但稱任何情況下不得停止支持正在抗俄的烏克蘭。



繼美國眾院後，參院緊隨其於當地時間9月30日批准為期45天的政府撥款法案，當中不包括向烏克蘭提供的資金。就這樣國會議員終於阻止國家陷入部份停擺，聯邦政府獲得撥款，運作至11月17日。

美國政府公布：「9月30日，週六，總統簽署了HR5860法案，該法案規定繼續為聯邦機構提供撥款至2023年11月17日……並延長某些到期權力的運行。「法案不包括向烏克蘭提供撥款。」

美國總統拜登2022年8月10日在白宮東廳（East Room）手持《對一級軍士長Heath Robinson履行我們的承諾，解決2022年綜合毒物（PACT）法案》。他當天在這個儀式上將法案簽署生效。（Reuters）

拜登將法案簽署生效後，徹底消除最近數週圍繞着威脅美國停擺的不確定性。倘沒這個法案，美國聯邦政府10月1日起停擺。

在白宮發表的聲明中，拜登說：「儘管（麥卡錫）議長和國會的絕大多數人堅定支持烏克蘭，但在這份協議中沒有新的撥款來繼續體現這種支持。我們在任何情況下都不能允許美方對烏克蘭的支持出現中斷。」

拜登補充說，期待麥卡錫繼續「全力支持」繼續向基輔提供「在這個關鍵時刻」所必要的援助。

話雖如此，包括美國廣播公司10月1日的報道在內，都稱很多西會議員對於援烏議案能在國會過關表達懷疑。共和黨人的反對已在兩院出現勢頭。

共和黨以進為進？

上週眾議院的投票已反映未來潛在的麻煩。近一半的眾院共和黨議員投票決定從國防開支法案中削減用於訓練烏克蘭士兵和購買武器的3億美元。這筆錢後來單獨獲批，但反對援烏的人在慶祝愈多人加入他們的行列。

法案中對烏撥款提案，是兩黨的其中一個意見分歧所在。即使是一些支持烏克蘭抗俄的共和黨人，也不希望在美國邊境移民問題還未解決的情況下，在臨時撥款提案中對烏作更多援助。

國會的最新的情況，標誌着美國迄今為止對烏承諾的堅定支持正在逐漸轉變。美國廣播公司稱，這是共和黨更轉向孤立主義立場的最明顯例子之一。

在共和黨強硬右派施壓下，麥卡錫已不再對烏克蘭說「不開空頭支票」，而是將參議院的使法描述為「將烏克蘭置於美國之上」。眾院投票後，他拒絕透露未來數週會否將對烏克蘭的援助交付眾議院投票。

參院支持有變

在參議院襲援烏法案本來較為議員受落。民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）和參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）都承諾迅速採取行動。但參院議員們已將金額縮減至60億美元——白宮要求的是240億美元。

此外很明顯的一點時，隨着愈多共和黨參議員對援烏提出質疑，或要求將其與有助於確保美墨邊境安全的移民政策作綑綁處理，這一目標將變得愈來愈困難。這與眾議院的情況類似。

共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）抵制援烏的方案，過去一週在反對，但在撥款法院「抽起」烏克蘭的部份後，他放棄原本的立場。

自2022年2月24俄烏戰爭開打以來，美國會已累計向烏克蘭提供1,130億美元的經濟和保安援助。

美國總統拜登2023年9月15日在美國華盛頓特區白宮就美國汽車工人聯合會（UAW）與三大汽車公司之間的合約談判發表講話。（Reuters）

「今晚政府不會關門」

麥卡錫然後在9月30日提出新的提案，建議對聯邦政府撥款持續45天，忽略烏蘭的部份。提案在眾院過關後，交參院表決。

這項提案獲得通過，民主黨稱這是一場勝利。民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在投票結束後說：「美國人民可以鬆一口氣了：今晚政府不會關門。」

他也說民主黨人一開始就表明，避免停擺的唯一辦法就是兩黨合作，「我們很高興議長麥卡錫最終聽取我們的意見」。

援烏法案 復會後表決

提案現已提交給總統拜登簽署。拜登和期望繼續支持烏克蘭的共和黨人士表示，希望在通過臨時撥款提案後，仍能在下一步的法案中對基輔伸援。

支持援助烏克蘭的兩黨議員稱，援烏撥款可單獨處理。資深共和黨人、參議員里施（Jim Risch）說，任何人都不應將這次臨時撥款提案的通過，視為美國對烏克蘭的承諾有所減少的訊號。

在參院表決通過提案的幾分鐘後，眾院民主黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）便要求麥卡錫允許眾院在下週復會時，就美國援烏提案表決。

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）2023年9月29日在美國華盛頓國會大樓向記者講述美國政府即將停擺的情況。（Reuters）

共和黨之前提出的開支法案9月29日遭21名共和黨強硬右派議員否決。若無法達成最終協議，一些聯邦機構很可能從當地時間周日午夜（香港時間今天中午）起開始停擺。

麥卡錫在最後幾小時奮力一博，「轉軚」並提出讓議員就新提案表決。它的內容不包括極端保守派要求的大幅削支，以及民主黨排斥的邊境政策，也不包括向烏克蘭提供的援助。這個方案與參院相似，但減至總值60億美元的援烏內容。

這項新的臨時提案當晚以335票對91票在眾院過關。它在參院則以88票對9票被通過。

美國眾議院共和黨領袖麥卡錫（Kevin McCarthy）2023年1月7日凌晨在經過長達4天、15輪的投票後，終於成功獲選為第118屆眾院議長。（Reuters）

麥卡錫或丟議事槌？

新的臨時提案建議將聯邦支出維持在現時水平。傑弗里斯說，這次投票是「右翼極端分子以此完全徹底的投降」。

惟這一結果可能導致麥卡錫的眾院議長議事槌不保。21名共和黨強硬右派議員曾放話稱，如他們反對的權宜之計獲得民主黨人的支持並通過，他們將罷黜麥卡錫的議職之職。

麥卡錫此前對自已的職業生涯前景以及就該提案達成最終協議充滿信心。他表明在45天內「我們的工作應全部完成」，他也歡迎那21名強硬派人士「重新加入」他們。