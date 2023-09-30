美國報告指控中國在全球散布假消息　北京：報告本身就是假資訊

美國國務院全球接觸中心（GEC）9月28日發表報告稱，中國每年花費幾十億美元在全球散布虛假訊息，或導致全球言論自由「急劇收縮」。中國外交部30日稱，有關報告罔顧事實、顛倒黑白，本身就是虛假資訊。



中國外交部發言人表示，美國國務院發布的有關報告罔顧事實、顛倒黑白，本身就是虛假資訊，又指事實上，將輿論場武器化正是美國的「首創」。

發言人批評炮制上述報告的美國國務院相關機構以「全球接觸」為名，行「宣傳滲透」之實，是假訊息的策源地和「認知作戰」的指揮所，從冷戰時期發起「知更鳥計畫」收買媒體操縱輿論，到新世紀借「洗衣粉」「白頭盔」對伊拉克、敘利亞發動侵略戰爭，再到編造「世紀謊言」污衊中國治疆政策，發言人稱「事實一再證明美國是名副其實的『謊言帝國』，就連美國聯邦參議員保羅（Rand Paul）等也承認美國政府是世界歷史上最大的虛假信息散佈者。」

美國總統拜登9月19日在紐約聯合國大會上發言。（Reuters）

發言人指，也許美方一些人認為只要製造足夠的謠言，就可以贏得資訊戰，然而世界人民的眼睛是雪亮的，又指無論美國如何竭力將「散播假消息」的帽子扣到他國頭上，也無法改變世界上愈來愈多的人們正在識破美國依靠謊言來編織「皇帝新裝」、透過抹黑別人來維繫霸權的醜陋行徑。

美國國務院全球接觸中心28日發表報告指，北京每年花費幾十億美元用於「境外訊息操縱」，方式包括利用宣傳和審查、推行數字威權主義、對中文媒體進行控制等。報告稱，中國的「全球訊息操縱不單單是公共外交問題，更是對全球訊息空間完整性的挑戰」。

美國國務院發言人辦公室表示，中國的努力可能會「改變全球訊息格局，造成偏見和差距，甚至可能導致各國做出將其經濟和安全利益置於北京利益之下的決策」。