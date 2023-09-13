日本無意投標印尼雅萬高鐵延長項目　稱技術上難與現有系統兼容

曾積極競奪印尼雅萬高鐵工程項目的日本，如今對這條高鐵的延長線似乎興趣不高。除了指技術上難與中國承建的現有高鐵兼容，也擔心破壞日本「品牌」。



《雅加達郵報》星期二（9月12日）刊登與日本內閣公共事務秘書四方敬之的專訪。四方敬之在訪問中指出，混合來自不同國家的技術可能會使項目變得複雜。「如果混合使用兩種技術，我不知道是否行得通。例如，我們不能對中國的高鐵項目負責，尤其是如果出現問題。」

日方稱對列車組成和鐵路系統一無所知

他也補充道，日本對雅萬高鐵列車的組成和鐵路系統一無所知，因此必須謹慎探討合作的可能性，以免對「日本品牌」造成損害。

四方敬之強調，印尼是「日本重要的朋友」，日方自然希望可以支持雅萬高鐵延長，但任何合作都必須包括私營公司的參與，才能確保其商業的可行性。

全長142公里的雅萬高鐵是東南亞首個高鐵計劃，連接印尼首都雅加達和第四大城市萬隆。這項耗資73億美元的鐵路項目由印尼和中國組成的合資公司共同建設和運營，是中國一帶一路倡議下的標誌性項目。

不過雅萬高鐵的建設工程因冠病疫情、成本飆升等問題，延遲了四年竣工。印尼部分輿論對這個項目諸多批評，並開始議論如果印尼政府當初選擇和日本合作，項目進展或會更順利。

印尼政府近期重提將雅萬高鐵延長約700公里至泗水的計劃。據報道，印尼政府希望延長鐵路能使這項已反覆超支的基建項目「更具經濟效益」，而日本如能加入，便可加快這個項目的步伐。

本文獲《聯合早報》授權轉載

