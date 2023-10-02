美國臨時撥款不含援烏資金　博雷利：歐盟將增援烏克蘭

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）10月1日在訪問烏克蘭時基輔時稱，歐盟將增加對烏克蘭的軍援。在他說這番話前，美國會兩院同日通過臨時撥款法案，當中不包括美國對烏額外提供的援助。

當他被問及美國的情況時，他稱再看看美國會將如何，但歐盟將繼續支持並增加支持烏克蘭。

博雷利在社交網站X賬號發布聲明指出，歐盟正在準備「對烏克蘭的長期安全承諾」。他在記者會上說，希望成員國「在年底前」就增援做出決定。

他在稱記者會上指出，對烏援助已成為歐盟開支最大的對外援助：

我們對烏克蘭的軍事支援已達250億歐元。 軍事、民事和人道主義（支持）總共達到了850億歐元，這一數字——來自歐洲機構和成員國的總和——是世界上最高的數字，我們對此感到自豪，我們知它有多重要。

博雷利9月30日突訪烏克蘭敖德薩（Odesa）；他24日訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，又譯澤倫斯基）、烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）、烏克蘭新任防長烏梅羅夫（Rustem Umerov）會面。