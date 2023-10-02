墨西哥教堂樓頂塌下最少10死約60傷　或因結構問題導致

撰文：房伊媚
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墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）馬德羅城（Ciudad Madero）聖克魯斯教堂（Santa Cruz church）10月1日下午進行彌撒時樓頂倒塌，最少10人死亡，約60人受傷。塔毛利帕斯州安全部門發言人辦公室1日稱，倒塌可能是由「結構破壞」（Structural failure）導致。

英國《衛報》2日稱，事發時約有100人身處教堂內，當中約30人被困在瓦礫堆下。從網上流傳的閉路電視片段顯示，教堂的樓頂突然倒塌，部份牆身也隨着倒下，現場冒出白煙。路人紛紛走避。

▼拍攝到事發過程的影片

英國廣播公司（BBC）2日稱，事發時教堂舉行下午彌撤，正進行洗禮儀式，故此不幸被埋的人包括一批兒童。但坦皮科教區（Diocese of Tampico）主教阿爾瓦雷斯（José Armando Alvarez）稱意外發生時，教堂在舉行領聖餐儀式。

BBC在引述社交媒體上流傳的圖片稱，教堂已是一片頹垣敗瓦，人們聚集在它的周圍，拚命尋找被困的人。據說人們帶着鏟子和鶴嘴鋤來到，試圖搬走瓦礫碎片。

警方稱，國民警衛隊、州警察、州民防人員和紅十字會人員已趕赴現場協尋死傷者。

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