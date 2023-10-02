諾貝爾獎｜助開發mRNA疫苗成功對抗新冠　兩人共享生理學或醫學獎

2023年諾貝爾生理學或醫學獎，在10月2日正式公布，由兩名科學家考里科（Katalin Karikó）及韋斯曼（Drew Weissman）獲獎，兩人透過核苷酸（Nucleotide）的修改，成功發現mRNA運用在免疫系統上的可能。兩人的研究為對抗新冠疫情開發的ｍRNA疫苗舖平道路，亦證明了疫苗的廣泛有用及可靠性。



在mRNA疫苗面世以前，傳統疫苗可利用特定病原體刺激身體形成免疫反應，預防疾病入侵。但製造弱化病毒、蛋白質或載體的疫苗需要大規模的細胞培養，這種資源密集式的過程限制了疫情生產的開發和速度。

研究人員長期以來一直試圖開發獨立於細胞培養的疫苗技術。在1980年代，人類得悉DNA中編碼的遺傳信息可以轉移到信使RNA（mRNA）中，mRNA可被用作蛋白質生產的模板，但礙於當年的技術限制，把mRNA技術應用於臨床用途有限。

香港01向考里科進行訪問

香港01在8月時曾為考里科進行訪問，下方有訪問的連結。（林穎嫺攝）

這些障礙並沒有讓匈牙利生物化學家考里科氣餒，考里科致力開發利用mRNA應用在臨床上的方法。在1990年代初，在她擔任賓夕法尼亞大學助理教授時，與免疫學家韋斯曼進行mRNA的研究時，發現不同類型的RNA可與免疫系統產生相互作用。最後兩人發現，只要透過獨特的化學修飾，可以讓ｍRNA與樹突細胞（在免疫反應中具有重要功能的細胞）產生不同的反應，刷新了人們對細胞如何辨識ｍRNA的理解。兩人的論文在2005年發表，較新冠疫情早了15年。

新冠疫情爆發與mRNA疫苗

隨着科學界對mRNA技術運用的興趣增加，至2010年有數間藥廠開始利用mRNA技術運用在疫苗上作出研究，包括寨卡病毒和中東呼吸綜合症冠狀病毒。後者同樣是冠狀病毒，與新冠病毒關係密切。

新冠疫情在2020年初爆發，美國輝瑞（Pfizer）等藥廠決定捨棄傳統疫苗，轉投mRNA技術，成功以極快的速度製作出針對新冠病毒的疫苗，取得良好成果。今天mRNA疫苗被證明能有效預防新冠病毒入侵或減輕症狀，拯救全球無數生命。而藉着新冠疫苗的研發，為疫苗開發提供了新的方向，未來這技術還可以用於預防疾病，甚至治療某些癌症。

圖為9月13日，美國一間醫療中心正為人們注射新冠疫苗。（Reuters）

2022年諾貝爾生理學或醫學獎得主

2022年諾貝爾生理學或醫學獎的得主是瑞典生物學、進化遺傳學家帕博（Svante Pääbo）。他透過研究已滅絕的古人DNA，發現遺傳基因與進化的關係，為研究人類進化，如何成為「智人」打開大門。

諾貝爾生理學或醫學獎數據：

根據諾貝爾獎網站2023年10月2日發布的統計，從1901年至2023年，諾貝爾生理學或醫學獎已頒發113次。

歷屆生理學或醫學獎得主中有12名是女性。

醫學獎最年輕的得主是1923年因發現胰島素而獲獎的加拿大科學家班廷（Frederick G. Banting），獲獎時他才32歲。

最年長的得主則是發現腫瘤誘導病毒的美國科學家勞斯（Peyton Rous），他1966年以87歲之齡獲獎。

各獎項得獎者公布時間表如下：

● 生理學或醫學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月2日上午11時30分（香港時間10月2日下午5時30分）公布

● 物理學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月3日上午11時45分（香港時間10月3日下午5時45分）公布

● 化學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月4日上午11時45分（香港時間10月4日下午5時45分）公布

● 文學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月5日下午1時（香港時間10月5日下午7時）公布

● 和平獎：最早在歐洲中部夏令時間10月6日上午11時（香港時間10月6日下午5時）公布

● 經濟學獎：最早在歐洲中部夏令時間10月9日上午11時45分（香港時間10月9日下午5時45分）公布