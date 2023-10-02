中國遊客去了哪？東南亞並未有在黃金周迎來中國客「報復性出遊」

2023年是中國全面解除防疫措施後首個十一黃金周，但中國旅遊業者指出，前往東南亞國家的旅客並未如預期那般來得多，東南亞未能在這波旅遊潮中等到「報復性出遊」的中國遊客。



《中國新聞週刊》報道，年初中國相繼發布的兩批共計60個恢復出境跟團遊的國家名單中，東南亞最為醒目，熱門目的地區幾乎全部上榜。受疫情所困多時後，主做境外市場的多家旅行社都想大幹一場，一邊在境外重建供應鏈，一邊在國內營銷招客。

北京陽光假期國際旅行社負責人付崢表示：「東南亞距離近、性價比高，因此佔有恢復旅行團先機，同時航班運載力也將率先恢復。」

數據顯示，在3月第二周，中國遊客出境目的地前8名中，東南亞國家佔了6席，另外兩個熱門目的地是日本和韓國。第二批出境遊名單公布後，旅行社方面收到相關國家旅遊簽證諮詢量瞬間增加超過四倍。

然而付崢表明，實際情況是「諮詢量多，成交量少」。到了3月底，東南亞市場都沒等到「報復性出遊」。

全面解除防疫措施的最初幾個月，受簽證辦理時間長、航班供給少、目的地酒店和交通費用高、缺少中文導遊等因素影響，東南亞旅遊產品一度價格飆升。從疫情前的3000多人民幣漲到6000至7000元，所以中國遊客大多選擇在國內旅遊。

隨著航運力和目的地供應鏈恢復，東南亞旅遊價格逐漸降回到疫情前水平，依舊沒能挽回消費者。

付崢表示：「大家想出去玩的意願很強烈，但花錢變得更謹慎，這才是行業遇冷的關鍵。」在第二季度，赴東南亞旅行市場「依舊趴在地上」，連五一黃金周都無法扭轉東南亞出境遊持續低迷的狀況。

到了6月，中國旅客的低迷出遊潮讓東南亞旅行社再也坐不住，紛紛降價促銷，甚至不惜賠本，市場才稍微恢復一絲暖意。但業界都清楚，大幅讓利換來的繁榮無法持續。

本文獲《聯合早報》授權轉載

