沖繩居酒屋「禁止外國旅客光顧」惹議　老闆辯解：沒有歧視的意思

後疫情時代來臨，國際旅遊業強勢復甦，日本也迎來大批海外觀光客。不過，沖繩縣那霸市一間居酒屋，卻在門口貼出「僅限日本人」、拒絕外國人消費的公告。老闆遭投訴後已經撤下，並且喊冤「沒有歧視的意思」。



該居酒屋的公告以日英雙語寫著「僅限日本人，抱歉」（Japanese Only sorry），還有補充解釋的幾行小字，「因為店員只會說日語…我們不允許來自海外的顧客進入我們的酒吧。」

圖為沖繩那霸居酒屋外貼着，不歡迎外國客的標示，經投訴後現已撤下。（沖繩時報）

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民眾認為，這是「基於國籍的違法歧視」，因此通報政府單位及沖繩觀光會議委員會。

根據日本《種族平等議案》，不得僅以國籍為由拒絕消費者進入店面。1999年，靜岡一間珠寶店拒絕外國人消費，但被地方法院裁定違法，需要賠償損失。

居酒屋解釋，他們僅有外場1人、內場1人，而且都不會說英文，沒時間好好招待外國遊客，才會貼出公告，過去也實際拒絕過外國客，但絕無歧視的意圖。目前，他們以「文字有誤」為由撤下公告，同時呼籲政府，不應該只是一味吸引海外觀光客，也要推廣居酒屋文化。

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