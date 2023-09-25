《孤注一擲》和詐騙流言打擊泰國旅遊業　中國遊客卻步

中國賣座電影出現遊客被綁架的情節和社交媒體上的流言，使備受中國遊客喜愛的泰國變成了危險的非法活動和骯髒的詐騙團伙之地，越來越多中國遊客對泰國卻步。



在新冠疫情大流行前，泰國每年接待的中國遊客超過1000萬人次，但2023年以來，到泰國的中國遊客只有230萬人次，泰國苦苦掙扎的旅遊業復甦備受打擊。

社交媒體上的流言稱，遊客可能會在泰國被綁架，被送往緬甸或柬埔寨的詐騙基地工作。

8月初上映的中國電影《孤注一擲》宣稱根據真實事件改編，講述一名電腦程序員被販賣到一個與泰國極為相似的無名國家，陷入東南亞一個暴力詐騙組織的故事。

這部電影有一定的現實基礎。法新社和其他媒體大量報道過數以千計的中國人被誘騙到東南亞（主要是緬甸和柬埔寨）的詐騙基地進行網絡詐騙，騙取受害者鉅額錢財的事件。不過，大多數受騙者是被虛假的高薪工作所騙，而不是在度假時被人從街頭擄走。

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《孤注一擲》已成為中國今年票房排名第三的電影，收穫超過38億元人民幣的票房，並在網上引發了關於泰國旅遊危險性的討論。

泰國旅行社協會主席西斯迪瓦查爾說，網上的負面言論是導致中國遊客減少的原因之一。他說：「事情不是發生在泰國，但是泰國被盯上了。」流言愈演愈烈，今年早些時候，泰國駐華使館發表聲明，向遊客保證官方將「採取措施確保遊客安全」。

柬埔寨的情況更糟糕。柬埔寨旅行社協會主席柴西林說，她的公司今年到目前為止還沒接待過中國旅行團，得到的反饋顯示許多遊客對安全感到擔憂。她說：「如果中國政府提供幫助，我們很快就會迎來遊客，因為中國人聽政府的話。」

業者：中國人擔心到東南亞旅行一去不回

由於前幾年嚴格的清零防疫措施讓人無法離境，中國旅行社將重點從出國旅遊轉向推動國內旅遊。在北京一家旅行社，工作人員正忙着推廣中國境內遊的假日促銷活動。

旅行社郭姓員工告訴記者：「人們出國的意願不強。人們對於到東南亞旅行還有一種擔心，就是他們可能一去不回。」

旅遊趨勢研究公司Check-in Asia主管鮑爾曼說，人們需要時間重新適應出國旅遊。「正當人們再次走出國門時，卻開始聽說這些騙局……這確實會影響人們出國旅遊的意願。」

在曼谷大皇宮外，來自中國的賈姓遊客則不理會其他中國遊客的擔憂。她說：「這不像網上說的那樣，會被騙或其他什麼的，根本沒有那樣的事情。」