美國前總統特朗普就涉嫌虛報資產案正式出庭

美國前總統特朗普（Donald Trump）10月2日抵達紐約州法院，就他與他的家族企業涉嫌虛報資產案接受民事審訊，這是特朗普面臨多宗的起訴案件之一，案件將可能對他的企業地產王國造成打擊。



特朗普被紐約州總檢察長指控將自己的資產價值誇大數十億美元，以獲得更好的貸款和保險條款。檢察總長詹樂霞（Letitia James）在進入法庭前向記者表示：「無論你認為自己有多少錢，沒有人可以凌駕於法律之上，」

特朗普在進入法庭前，批評這次是「最大的獵巫行動」，是政治迫害的一部份。特朗普在他創建的Truth社交平台上的帖子中表示，他將會「為自己的名聲，對抗一位腐敗和種族主義的總檢察長。」

詹樂霞正求處最少2.5億美元的罰款，及永久禁止特朗普及其兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）、埃里克（Eric Trump）、伊萬卡（Ivanka Trump）在紐約經營企業，在商業房地產活動上實施為期五年的限制。

審判預計將持續到12月初。超過150人，包括特朗普在內，被列為潛在證人，但審判很可能主要是基於專家對財務文件的意見爭論。

特朗普是美國第一位被刑事起訴的前任總統，他正面臨多宗案件，除了這宗虛報資產案外，還有因離職時處理機密文件方式不當、試圖推翻2020年總統選舉結果、在紐約州支付一位色情女星封口費被起訴。