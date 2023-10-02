太乾淨會導致身體更敏感？科學家實驗結果推翻「衛生假說」

瑞典醫學家近來對「衛生假說」提出了挑戰，指研究結果表明，暴露在在高傳染性環境中不會降低人們罹患過敏性疾病的風險。



「適度接觸微生物可能會降低人們罹患過敏性疾病的風險」這一被稱為「衛生假說」的概念已經盛行了幾十年。此前研究認為，一些感染可能會減少生物體對過敏原的炎症抗體產生，並在過敏反應中改變T細胞的行為。

由瑞典卡羅琳醫學院等機構的研究員把基因相同的實驗小鼠分成兩組，一組是在半自然條件下飼養，從出生起就暴露在豐富的微生物環境中的「野生小鼠」；另一組則在典型的「乾淨」實驗室環境中飼養，用以比較兩組小鼠的過敏免疫反應。

研究結果顯示，研究員基本上沒有觀察到野生小鼠 的抗體反應發生改變、T細胞功能發生有實質意義改變的證據。相反野生小鼠暴露於過敏原時，出現了強烈的病理性炎症和過敏反應跡象。

論文作者之一、瑞典卡羅琳醫學院微生物學、腫瘤和細胞生物學系副教授喬納森·科凱特說，這有點出乎意料，它表明人們平時說的「骯髒的生活方式會阻止過敏發生，而乾淨的生活方式可能會引發過敏」可能並不是一般性規律，而是隻在一些特定條件下才會如此。

研究員認為，這一發現有助於增進人們對過敏產生機制的理解，也可能具有臨床指導意義。這項研究結果提醒人們，普遍和廣泛地接觸微生物可能不會產生人們希望的明顯增益效果。

本文獲《聯合早報》授權轉載

