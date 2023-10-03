歐盟外長會議基輔召開　澤連斯基：烏克蘭勝利取決於與歐洲合作

歐盟外長10月2日在基輔召開會議，為首次在歐盟以外地區舉行，以表達歐盟對烏克蘭的支持。分析認為，在美國國會權宜撥款法案排除援烏後，歐盟的態度顯得更為重要。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）表示，烏克蘭在戰爭中能否取得勝利，取決於與歐洲的合作。他重申「國防支援」的重要性，尤其是在冬季來臨之前，最大限度地增強烏克蘭的空中防禦，此前烏方接收的防空系統，如愛國者、IRIS-T、NASAMS等，已發揮積極作用。



歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）表示，在基輔舉行的會議歷史性，強調歐盟仍然團結一致地支持烏克蘭，並表示他已提議歐盟在明年為基輔提供高達50億歐元援助，希望屆時能獲得成員同意。

2023年10月2日，歐盟外長會議在烏克蘭基輔舉行，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）於會上發言。（路透社）

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）歡迎博雷利時表示，烏方並不認為美國的支持已被打破，因為美國明白，烏克蘭面臨的利害關係，並不只影響烏克蘭。他又稱，烏克蘭已美國兩黨進行了非常深入的討論，並預計援助將繼續下去。

對於斯洛伐克大選，由親俄前總理菲佐（Robert Fico）領導的在野社會民主黨（SMER-Social Democracy，又稱方向黨）取得勝利，該黨領導人已表示將停止向烏克蘭提供軍事物資。庫列巴表示，現在判斷大選結果的影響仍為時過早。

對於美國國會的撥款法案，莫斯科指是西方分裂加劇的跡象，但預計華府仍將繼續支持基輔。 克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，排除對烏克蘭的援助是「暫時現象」，美國將繼續介入這場衝突。但俄方早已預期，西方對基輔完全荒謬的贊助，將帶來包括美國在內的各國疲勞加劇。