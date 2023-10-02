拜登重申美國繼續支持烏克蘭　促共和黨通過援助法案

美國國會通過為期45日的權宜撥款法案，讓聯邦政府免於關門，但當中不包括對烏克蘭的援助。美國總統拜登（Joe Biden）在10月1日強調，美國將繼續支持烏克蘭，在任何情況下，都不能允許美國停止對烏克蘭的援助。他又呼籲國會停止玩把戲，盡快商討援助法案，支持烏克蘭。



拜登在白宮表示，烏克蘭人民是美國的盟友，他們可以依靠美國的支持。他指出，當烏克蘭抵抗俄羅斯侵略之際，國會對通過援烏新方案存在迫切性。

拜登又稱，希望眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）能夠信守承諾，確保最終為烏克蘭提供必要支持，幫助他們抵禦侵略和暴行。白宮官員透露，雙方已協議就撥款援助烏克蘭的問題，透過單獨的法案進行表決。

對於國會兩黨在限期前一刻才達成協議，以權宜法案避免政府停擺，拜登直言已受夠這種邊緣政策（brinkmanship），「這種邊緣政策必須結束，不應該再有另一場危機。」對於政府的年度預算案，拜登呼籲共和黨採取行動，避免重演政府停擺戲碼。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，已在美國國會通過短期撥款法案後，與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）就進一步軍事援助進行商討。奧斯汀向他作出保證，烏克蘭士兵將會在戰場上繼續得到強而有力支援。

自俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供大約460億美元的軍事援助。拜登要求額外撥款240億美元，但遭到共和黨保守派反對。