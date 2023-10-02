拜登重申美國繼續支持烏克蘭　促共和黨通過援助法案

撰文：蕭通
出版：更新：

美國國會通過為期45日的權宜撥款法案，讓聯邦政府免於關門，但當中不包括對烏克蘭的援助。美國總統拜登（Joe Biden）在10月1日強調，美國將繼續支持烏克蘭，在任何情況下，都不能允許美國停止對烏克蘭的援助。他又呼籲國會停止玩把戲，盡快商討援助法案，支持烏克蘭。

拜登在白宮表示，烏克蘭人民是美國的盟友，他們可以依靠美國的支持。他指出，當烏克蘭抵抗俄羅斯侵略之際，國會對通過援烏新方案存在迫切性。

拜登又稱，希望眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）能夠信守承諾，確保最終為烏克蘭提供必要支持，幫助他們抵禦侵略和暴行。白宮官員透露，雙方已協議就撥款援助烏克蘭的問題，透過單獨的法案進行表決。

對於國會兩黨在限期前一刻才達成協議，以權宜法案避免政府停擺，拜登直言已受夠這種邊緣政策（brinkmanship），「這種邊緣政策必須結束，不應該再有另一場危機。」對於政府的年度預算案，拜登呼籲共和黨採取行動，避免重演政府停擺戲碼。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）表示，已在美國國會通過短期撥款法案後，與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）就進一步軍事援助進行商討。奧斯汀向他作出保證，烏克蘭士兵將會在戰場上繼續得到強而有力支援。

自俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，美國已向烏克蘭提供大約460億美元的軍事援助。拜登要求額外撥款240億美元，但遭到共和黨保守派反對。

美國臨時撥款法案「跳過烏克蘭」證闖關阻力增　華府援烏承諾遭疑美國兩院通過45天臨時撥款法案　拜登簽署生效　避過政府停擺危機美國政府停擺在即　麥卡錫擬敦促共和黨友支持臨時撥款法案美國參議院就臨時撥款法案展開辯論　避免政府停擺美國眾院委員會批准4項撥款法案　防政府停擺
美國
拜登
烏克蘭
俄烏戰爭
美國共和黨