颱風小犬｜菲律賓預測小犬或致水淹巴坦群島　接近香港時變成這級

熱帶氣旋小犬（Koinu）現於菲律賓海，依據菲律賓氣象局預測，它在4日晚至5日上午於台灣南部登陸，5日離開。根據菲律賓氣象局（PAGASA）最新預報，小犬接近香港時，將變成熱帶低氣壓（Tropical Depression）



【颱風／天氣消息／天文台／小犬／颱風路徑預測／打風／動態／路線／預報】菲律賓氣象局（PAGASA）3日早上11時預報，預計今晚8時小犬（菲律賓稱Jenny）在該國最北端巴坦群島（Batanes Islands，又譯巴丹群島）伊特巴亞特島（Itbayat）東北東約270公里處，以每小時10公里的速度朝西北方向移動。它的中心附近最高持續風速每小時155公，陣風則高達每小時190公里。

它不太可能登陸菲律賓，但料該國最北地區受颱風影響降下大雨，或有洪水與山泥傾瀉。

根據菲律賓氣象局（PAGASA）最新預報，小犬接近香港時，將變成熱帶低氣壓（Tropical Depression）。

PAGASA預測，小犬直到明天（4日）預計將向西北或西北偏西移動，然後再轉向西行。根據移動路徑預測，它明晚或週四（5日）上午在台灣南部登陸，然後在當天上午至下午離開菲律賓責任區（PAR）。 在PAR區域外，它將繼續緩慢西行，越過台灣海峽，向中國南部沿海水域前進。

PAR是由世界氣象組織（WMO）劃定，菲律賓氣象局在西北太平洋上的觀測區域。

英國廣播公司（BBC）氣象預報員里齊尼（Elizabeth Rizzini）稱，小犬風速可能會再增強，最大陣風達到每小時240公里，並在短時間內降雨200毫米，可能造成的災情包括暴洪及土石流等。里齊尼也稱，小犬4日登陸台灣南部之後，繼續朝西移動，接著在中國大陸沿海海域登陸。

▼10月3日 各官方氣象機構對颱風小犬移動預測▼



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香港天文台稱，按照現時預測路徑，熱帶氣旋小犬會在明日（10月4日）下午進入本港800公里範圍，天文台會在明晚發出一號戒備信號。

天文台指，小犬今日（3日）中午集結在高雄之東南偏東約520公里，未來一兩日移向台灣南部一帶，受其外圍下沉氣流影響，華南沿岸極端酷熱。打風前本港熱辣辣，天文台預計明日市區最高氣溫達攝氏35度，上水氣溫可飆升至37度。不過，受東北季候風及小犬的雨帶影響下，週末最低氣溫跌至24度，最高氣溫跌破30度。