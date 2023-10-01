颱風小犬｜日本估它「這一天」變強　遊南台灣與沖繩注意

日本氣象廳估計，9月30日正式生成「小犬」的「強烈熱帶風暴」將變成「強烈颱風」，暴風圈有可能橫掃南台灣。當局預計它威力將持續增強。從接觸到暴風圈的機率來看，身在或將往南台灣及沖繩南部的人必須提高警戒。



【颱風／天氣消息／天文台／小犬／颱風路徑預測／打風／動態／路線／預報】根據日氣象廳10月1日上午9時（香港時間上午8時）在其網站公布的最新預測，第14號颱風「小犬」目前集結在菲律賓東邊海域，正以每小時15公里的速度朝西北方前進，朝台灣靠近。

從日氣象廳最新預測路徑來看，「小犬」或將朝西北方前進到達巴士海峽，接着再轉為正西方，緩慢朝南海前進。南台灣接觸到「小犬」暴風圈可能性較高，颱風也有可能橫掃南台灣。台灣全境目前都在日氣象廳的紅色暴風警戒區中。

沖繩先島群島位置▼

日本氣象協會預測，「小犬」將會增強成「強颱」3日靠近沖繩南部，4至5日進一步增強為「強烈颱風」，或逼近沖繩先島群島（宮古群島、八重山群島等）。

根據日本氣象廳定義，「強颱」指的是最大風速每秒33至44米的颱風，「強烈颱風」則是介於每秒44米至54米之間。香港天文台的定義是，接近風暴中心之最高持續風力為每小時150至184公里的才是強颱風。

「小犬」中心氣壓990百帕，近中心最大風速為每秒25米，最大瞬間風速為每秒35米。氣象廳籲民眾提高警戒，以及注意颱風動向。

日本氣象廳預估「小犬」將變成「強烈颱風」，暴風圈有可能橫掃南台灣。（日本氣象廳）

為何稱「小犬」？

颱風的命名，由世界氣象組織颱風委員會之內14個國家提供10個名字，合共140個名字循環使用，中國、香港及日本均是委員之一。小犬（KOINU）之名則源自於日本，為該國其中一個星座名稱。

小犬的前身其實是颱風天秤（TEMBIN），過去已被使用至少兩次。颱風天秤於2012年襲擊台灣，暴雨為台東、台南帶來嚴重的農作物損失。至2017年，天秤吹襲菲律賓，當時造成160人死亡，163人失蹤。颱風委員會鑑於天秤造成災難性破壞，決定將其除名，並以小犬取代。

颱風委員會將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名，是一向慣例，舉例曾重創本港的熱帶氣旋天鴿及山竹，都被颱風委員會除名。

▼9月29日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



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▼9月30日 美國全球預報系統（GFS）預測▼

