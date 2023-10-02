颱風小犬・4天預報｜日本估小犬這一天變「大狗」　力量非常強大

據包括日本氣象廳及日本氣象協會在內的機構估計，9月30日正式生成「小犬」（KOINU）颱風預計「這一天」將發展成「非常強大的力量」，有可能逼近沖繩地區。



【颱風／天氣消息／天文台／小犬／颱風路徑預測／打風／動態／路線／預報】日本氣象協會2日稱，今晨6時，已被日本列為強颱風小犬正在菲律賓東部向西北方移動。

協會發布最新資料，稱小犬以每小時約15公里的速度向西北移動，中心氣壓970百帕，中心附近最大風速35米，最大瞬間風速50米。

小犬可能在3日（周二）至4日（周三）逼近沖繩先島群島（宮古群島、八重山群島等）。它在4日（周三）進一步發展並變得異常強大。先島群島有可能天氣惡劣。

它可能在周二至周三逼近先島群島。由於它正在穿越海面溫度高達攝氏30度以上的地區，預計周三將進一步發展並成為一股非常強大的力量。

預測先島列島近海今日有湧浪、高浪，周二起有大浪。先島群島周三至周四有出現警戒級風暴潮的風險，民眾應遠離海岸。周三起，沖繩本島近海也將出現暴風雨。預計該區周二將非常大風。從颱風路徑看來，周三也是如此。小犬周圍也可能有活躍的雨雲和雷雲形成的區域。人們還需要注意雷擊、陣風以及突然出現的大雨。

沖繩先島群島位置▼

預測在3日（周二）凌晨6點左右，它的中心向沖繩南海岸移動，中心氣壓950百帕，中心附近最大風速40米，最大瞬間風速60米。預計將以每小時10公里的速度向西北移動。

估計在4日（周三）凌晨3點左右，它會在沖繩南部海岸上空發展成一股非常強的力量，中心氣壓為950百帕，中心附近最大風速為45米，最大瞬間風力速度60米。

預測在5日（周四）凌晨3時左右，預計它的中心將在沖繩以南海域上空，中心氣壓955百帕，中心附近最大風速40米，最大瞬間風速60級。

估計在6日（周五）凌晨3時左右，它的中心位於台灣海峽，中心氣壓970百帕，中心附近最大風速35米，最大瞬間風速60米，威力強勁。

日本氣象廳預估「小犬」的力量將變得非常強大，前往石垣島與沖繩旅遊的人要注意了。（日本氣象廳）

為何稱「小犬」？

颱風的命名，由世界氣象組織颱風委員會之內14個國家提供10個名字，合共140個名字循環使用，中國、香港及日本均是委員之一。小犬（KOINU）之名則源自於日本，為該國其中一個星座名稱。

小犬的前身其實是颱風天秤（TEMBIN），過去已被使用至少兩次。颱風天秤於2012年吹襲台灣，暴雨為台東、台南帶來嚴重的農作物損失。至2017年，天秤吹襲菲律賓，當時造成160人死亡，163人失蹤。颱風委員會鑑於天秤造成災難性破壞，決定將其除名，並以小犬取代。

颱風委員會將造成重大人命傷亡和經濟損失的熱帶氣旋除名，是一向慣例，舉例曾重創本港的熱帶氣旋天鴿及山竹，都被颱風委員會除名。

▼9月29日 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測▼



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▼9月30日 美國全球預報系統（GFS）預測▼

