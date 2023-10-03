泰國曼谷Siam Paragon商場槍擊案3死6傷　1傷者為外籍　疑兇14歲

泰國曼谷市中心Siam Paragon（暹羅百麗宮）商場10月3日下午4時40分左右傳出槍聲，至少3人死亡、6人受傷，其中1名傷者為外國人。泰國警方3日在社交媒體表示，逮捕一名14歲疑犯。



路透社一度引述警方指，沒有人員傷亡，但後來再引述緊急部門表示，事件中有3人死亡、多人受傷。

+ 1

事發商場為Siam Paragon，位於曼谷繁華的暹羅（Siam）地區，為港人遊覽曼谷的其中一個熱門商場。社交網站流傳的影片顯示，有大批民眾逃出商場。

↓商場內傳出槍聲片段↓

泰國警方在社群媒體上表示，槍擊案後逮捕一名14歲疑犯。

據《泰國日報》指，事發於10月3日下午4時40分左右，警方接獲舉報稱，一名歹徒向民眾開槍，初步報告指，有人聽到大約4至5聲槍響。警方趕到後包圍附近區域，並把疑犯困在商場二樓，疑犯之後自行放下武器投降。

報道指，疑兇使用的槍支為9毫米口徑，品牌為Glock 19。

泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）3日在社交網站表示，已下令警方徹查事件。他同日稱，對死者表示深切哀悼，又指在事件後，警察迅速進入商場，拘捕疑犯。

槍擊案在泰國並不罕見，包括在約1年前的2022年10月6日，泰國東北部一間托兒所發生大規模槍擊案，一名槍手闖入殺害多人，事件中有至少38人死亡，包括22名幼童。

2020年2月，一名軍人在東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）4個地方開槍殺死至少29人，包括闖入商場Terminal 21 Korat犯案。