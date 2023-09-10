曼谷司機被指企圖「拐帶全車遊客」　泰國官方解釋：乘客有誤會

一名來自馬來西亞的男子9月初在網上分享同期與友人在泰國曼谷叫車，懷疑可能差點被拐走、被賣給人口販子。最終他們不顧一切，趁塞車在路中央下車逃走。泰國旅遊局和旅遊警察在事件曝光後立即傳喚司機說明，稱是一場誤會。



泰國旅遊局9日稱，事件曝光後當局傳喚司機以及涉事叫車平台inDrive營運商代表說明，結果發現這可能是司機和乘客溝通不良，導致雙方發生誤會。

泰國警方則稱，司機並無任何犯罪紀錄。他正職是從事醫療器材行業，開車載客只是副業。

司機解釋稱，他用的地圖是inDrive內建的，所有司機都必須用它，所以顯示出來的路線可能和乘客手機上的不同，塞車亦會對導航構成影響。

司機承認當天在車上講電話時，有談及車內情況，因其表弟發生車禍，所以一直通過電話處理賠償與就醫等問題。他因此沒有即時掛線，並想盡快將乘客送到目的地，在前往處理表弟的事。

面對乘客指司機拒讓他們上廁所，司機則稱當時車開進強制右轉的、交通擠塞的車道，路非常窄，他沒法半路停車。他告訴乘客稱會去最近的油站，但他們堅持去購物中心的洗手間，沒與他進行任何溝通。

詭異的車程

看過司機的說法後，讓我們回看乘客方面的說法。

一位名為Andrew Tong的馬來西亞網民9月5日及之後，先後在Facebook發文以及跟馬來西亞媒體（包括光華網）分享經歷。他與友人總共2男3女一起透過網絡平台inDrive叫車，從拍耶泰縣（Phaya Thai，暫譯）酒店Ascella Bangkok Hotel前往泰國曼谷廊曼國際機場（Don Mueang International Airport），上車時是晚上7時。

他說一見對方便覺得他不像是普通駕車載客的司機，他不像其他司機般會下車幫他們搬行李。Andrew Tong敲了敲車子全黑的玻璃窗，問他可不可將行李放到車尾箱，司機看向他們的眼神也是怪怪的。

他們上車後便愈覺不安。其中一名男性友人警覺性較高，發現車窗全部不能打開。司機表現古怪，開始狀甚鬼祟打電話。與此同時，司機開始與他們聊天，問他們這次旅程的詳情，而且他看來對車上的女性友人更感興趣。

他們當中有1人聽得懂簡單泰語，聽到司機在打電話時向對方報人數、來自哪國、性別等詳細資料。司機把他們的一舉一動都說給對方知道，包括指「現在載着的這邊有3個女生，還有兩個她們的朋友，From Malaysia有男有女。」

更可怕的是，他聽到司機用泰語說「菲律賓」，以及「佣金500泰銖一天」。此外司機也說覺得「興奮又緊張」。

馬來西亞男子Andrew Tong在網上分享他與友人叫車後，把行李放在車尾箱的圖片（FB@Andrew Tong）

趁塞車逃走

男子指稱，他們發現司機手機上Google maps顯示到達所需時間，和他們手機上的導航應用程式waze顯示的不一樣。司機的系統所顯示的路程為50分鐘，但waze顯示是30分鍾。當司機發現他們在看他的GPS，便在電話中跟對方說：「我想他們部份人懂泰語。」

這批乘客知道司機這麼說後，覺得威脅天大，也更加不安。他們向司機要求停車，讓他們去廁所，想藉此離開。

他們要求司機盡快進行定位，為他們找到最近的洗手間。他們又懇求他在附近大型商場Siam Centre讓他們下車，不過司機拒絕照辦。他說會將車停在一個油站。此時他們又聽到司機在電話中說：「我想他們知道了。」

司機在電話中跟對方說，他們在嘗試逃走，但他沒有質問他們，也沒有嘗試向他們收車資。

有關遊客被拐帶及擄走的傳聞或報道，令泰國這個旅遊熱點的吸引力打了折扣。2023年3月13日，當日是泰國一年一度的大象日，泰國芭堤雅東芭樂園在這一天為大象奉上了豐盛的水果自助餐。（新華社）

此外司機口中所指的油站，距離他們所在位置有5分鐘車程，但在手機地圖上並不存在。

男子在帖文中指出，他們最後他們趁塞車時突然開門下車，並在車尾箱拿出行李逃跑。

這名男子向光華網稱，分享親身經歷是想提醒大眾。他呼籲民眾去旅遊時需要打開地圖及觀察司機，若可以的話，選擇乘搭當地的士比較好。