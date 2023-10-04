泰國曼谷Siam Paragon商場槍擊　警方：2死5傷

泰國曼谷市中心Siam Paragon（暹羅百麗宮）商場10月3日下午4時40分左右發生槍擊案，根據警方說法，事件導致2人死亡，5人受傷，一名14歲疑犯被捕。



警方稱，2名分別來自中國和緬甸的女子被殺，另有5人受傷，來自中國的女子當場死亡，來自緬甸一名女子送院後不治。

中國駐泰國大使館3日晚也證實，1名中國公民在槍擊案中死亡，另有1名中國公民受傷。中國駐泰使館表示，館方獲悉有關情況後，迅速啟動應急機制，核實情況，會同泰國有關方面開展善後處置，第一時間派領事官員趕赴案件現場了解情況並赴醫院看望傷員，目前受害人員身份已經查明，傷員已送醫，狀況穩定。

泰國外交部新聞司發言人坎查娜（Kanchana Patarachoke）表示，5名傷者中，包括1名中國公民、1名老撾公民和3名泰國公民。

《曼谷郵報》指，1名老撾女子腋下中槍，子彈穿過進入肩膀部位，情況危殆，1名泰國女子頭部中彈，情況危急，另1名泰國女子左肩受傷，已脫離危險，1名泰國男子與中國女子情況穩定。

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警方：疑兇稱出現幻覺

泰國警方在社交媒體上表示，槍擊案後逮捕一名14歲疑犯。泰國警察總長Torsak Sukvimol表示，14歲疑兇有精神問題紀錄，他又指 「他（疑兇）未能向警方連貫地描述發生過的事情。他只說他出現了幻覺。」他稱，疑犯表示「有人」叫他開槍。

事發商場為Siam Paragon，位於曼谷繁華的暹羅（Siam）地區，為港人遊覽曼谷的其中一個熱門商場。社交網站流傳的影片顯示，事發不久後有大批民眾逃出商場。

↓商場內傳出槍聲片段↓

據《泰國日報》指，事發於10月3日下午4時40分左右，警方接獲舉報稱，一名歹徒向民眾開槍，初步報告指，有人聽到大約4至5聲槍響。警方趕到後包圍附近區域，並把疑犯困在商場二樓，疑犯之後自行放下武器投降。

報道指，疑兇使用的槍支為9毫米口徑，品牌為Glock 19。

泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）3日在社交網站表示，已下令警方徹查事件。他同日稱，對死者表示深切哀悼，又指在事件後，警察迅速進入商場，拘捕疑犯。

槍擊案在泰國並不罕見，包括在約1年前的2022年10月6日，泰國東北部一間托兒所發生大規模槍擊案，一名槍手闖入殺害多人，事件中有至少38人死亡，包括22名幼童。

2020年2月，一名軍人在東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）4個地方開槍殺死至少29人，包括闖入商場Terminal 21 Korat犯案。