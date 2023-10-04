麥卡錫丟美國眾院議事槌「拒絕再玩」　斥黨友玩針對

美國眾議院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）10月3日遭罷黜，成為歷史上首名遭罷免的美國眾議院議長。他回應事件時說道：「你知道這是針對個人的，」他也指責發起表決的共和黨保守派眾議員蓋茨（Matt Gaetz）是想引人注意。



由共和黨人控制的眾議院在當地時間3日通過不信任投票，以216票贊成、210票反對，麥卡錫由此下台。

他在被解除眾院議長職務後宣布不會再競選議長，又指蓋茨此舉是想引人注意。

蓋茨3日提出罷免動議，雖然黨友科爾（Tom Cole）提案擱置罷免案，但以218票對208票遭到否決。

2023年10月3日，美國共和黨籍眾議員蓋茨（Matt Gaetz）在眾議院發言，支持他提出的罷免麥卡錫（Kevin McCarthy）議長席位的動議。（路透社）

這場罷免風波源於9月30日通過的權宜撥款法案，共和黨保守派要求大幅削減政府開支，但麥卡錫提出的法案未有接納。結果參眾兩院趕在最後一刻壓線通過此項臨時撥款，聯邦政府因此暫時免於陷入停擺困境，麥卡錫被迫保守派向民主黨妥協。

現年58歲的麥卡錫來自加州，2007年首次當選眾議員。他曾在2015年挑戰議長席位，但最後退選。今年1月， 他在角逐議長期間引爆共和黨內訌，在黨內保守派抵制下，歷經4天、15輪選舉才能當選。

眾議院議長過去可以鐵腕管理眾院，透過一系列方式獎勵忠誠的人並懲罰異議者。這天的投票暴露麥卡錫的政治弱點——以及眾議院共和黨人之間嚴重的意見分歧，它們導致該黨難以有效執政。