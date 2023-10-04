美國眾議院表決通過　麥卡錫成史上首名被免職議長

今年1月才就任美國眾議院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）10月3日遭罷免，成為歷史上首名遭罷免的眾議院議長。



針對罷免麥卡錫的投票3日舉行，結果為216票對210票。共和黨保守派眾議員蓋茨（Matt Gaetz）3日提出罷免動議，雖然黨友科爾（Tom Cole）提案擱置罷免案，但以218票對208票遭到否決。此結果意味無法阻止蓋茨的罷免案交付表決，目前眾院正就罷免案進行辯論，下一輪將正式表決。如果罷免成功，這將是美國歷史上首次有眾議院議長被開除職務。

2023年10月3日，美國共和黨籍眾議員蓋茨（Matt Gaetz）在眾議院發言，支持他提出的罷免麥卡錫（Kevin McCarthy）議長席位的動議。（路透社）

撤換動議在眾議院只需獲得簡單多數贊成，即可通過。共和黨目前在眾議院擁有221席，僅比民主黨的212席輕微領先。只要共和黨有5名眾議員倒戈，而民主黨拒絕支持麥卡錫的情況下，其權力就會受到威脅。

不過，眾議院民主黨領袖哈傑弗里斯（Hakeem Jeffries）3日表示，同僚不應打救麥卡錫。民主黨人表示，不會幫助共和黨解決內訌問題。根據首輪投票也顯示，大約207名民主黨人和11名共和黨人，拒絕支持麥卡錫，顯示罷免案很大機會獲通過。

這場罷免風波源於9月30日通過的權宜撥款法案，共和黨保守派要求大幅削減政府開支，但麥卡錫提出的法案未有接納。結果參眾兩院趕在最後一刻壓線通過此項臨時撥款，聯邦政府因此暫時免於陷入停擺困境，麥卡錫被保守派向民主黨妥協。

「沒有人信任麥卡錫，他對拜登說謊，也對眾議院保守派人士說謊。」蓋茨日前揚言，國會現在需要「值得信任」的新領導人。

現年58歲的麥卡錫來自加州，2007年首次當選眾議員。他曾在2015年挑戰議長席位，但最後退選。今年1月， 他在角逐議長期間引爆共和黨內訌，在黨內保守派抵制下，歷經4天、15輪選舉才能當選。