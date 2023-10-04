泰國曼谷Siam Paragon驚爆槍擊案料衝擊旅遊業

泰國經濟師擔心，發生在曼谷最紅火購物中心的槍擊案，可能對泰國旅遊業復甦造成衝擊。



曼谷開泰銀行研究中心（Kasikorn Research Centre）首席經濟師布林告訴彭博社，「這宗槍擊案有損遊客的信心和情緒」，並「增加了泰國脆弱經濟復甦的下行風險」。他強調，泰國政府須盡力恢復遊客的信心。

Siam Paragon槍擊案：2023年10月4日，泰國警方逮捕涉嫌在Siam Paragon（暹羅百麗宮）瘋狂開槍的少年槍手翌日，鏡頭下人們在商場內為死難者默哀。（Reuters）

泰國政府最近對中國和哈薩克遊客實施為期5個月的免簽政策，希望能吸引更多遊客到訪，加速旅遊業復甦。

事發的暹羅百麗宮是泰國最著名的購物中心，深受遊客和當地人歡迎。2013年，它被社交媒體Instagram評為世界上最多人拍照的地方。

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泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）事發後在X平台發貼文說：「我現在關心的是所有民眾的安全……我請所有工作人員關注局勢，願所有人都平安無事。」

14歲少年身懷自動手槍，從側面反映泰國面對槍支氾濫的問題。根據泰國發展研究所的數據，泰國約有1030萬支槍械，即平均每100人就有15.1人擁槍，在亞洲僅次於巴基斯坦。

2022年10月9日，泰國烏泰沙旺鎮（Uthai Sawan），Tawatchai Supolwong抱着3歲的女兒Paveenut Supolwong，Paveenut是泰國托兒所槍擊案中的生還者。（Jorge Silva／路透社）

槍擊案正值托兒所屠殺慘案一周年之際

泰國也面對槍支暴力問題。去年10月6日，東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）烏泰沙旺鎮一名男子持槍和刀子闖入一家托兒所，向四、五名職員開槍，並刺死正在午睡的孩童。事故造成38人死亡，其中24人是兒童。兇手事後回到家中，殺死妻兒並自盡。

兇手是一名前警員，2021年未能通過藥檢而被警方解僱，疑是因此而心懷不滿。

時隔一年，托兒所慘案受害者家屬和當地社區仍無法走出這起屠殺事件的陰影。當時因蓋着被子睡覺而僥倖逃過一劫的四歲女童艾米，至今仍被惡夢糾纏。

她祖母育賓說，她現在仍會因為巨大聲響而驚醒。「她會說，又有人開槍了，然後要我一直抱着她。」

育賓仍心有餘悸，至今不願把孫女送到托兒所，甚至在家裏安裝閉路電視，時刻盯緊孫女。

事故發生後，各種財政援助湧入烏泰沙旺鎮，大部份轉到受害者家屬手中。當局也安排心理醫生為家屬提供幫助，但這一切仍舊無法磨平失去親人的痛苦。

出事的托兒所關閉了，但當局在僅250米外的地方劃定場地建造新的托兒所。

地方官員達奈觸透露，有關部門正在討論建造一個永久紀念碑，提醒人們勿忘這起事故的教訓。

本文獲《聯合早報》授權轉載

