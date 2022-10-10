泰國托兒所槍擊案｜母稱談倖存女兒：「1個習慣」讓她奇蹟保命

泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）6日發生駭人聽聞的「托兒所屠殺案」，34歲前警察班雅（Panya Kamrab）持刀槍無差別殺人，造成38死10傷悲劇，其中更有22名幼童無辜喪命，僅5名幼童倖存，1名女童毫髮無傷。



事後媒體報道，該名「命大」女童事發當時正在午休，平時都有「用毯子蓋住全身睡覺」習慣，這次因此躲過兇嫌視線，逃過死劫。

【相關圖輯】泰國托兒所38死槍擊案｜唯一無事女童曝光 疑受巨大衝擊呆滯不語（點圖放大瀏覽）：

+ 4

《海峽時報》報道，該名毫髮無傷的3歲女童名叫艾米（Ammy），女童母親帕諾法特（Panomphat Srithong）表示，艾米約１年前開始就讀這家托兒所，在兇手闖入犯案當下，正在角落午休，由於她平時都有「用毯子蓋住全身睡覺」的習慣，可能因此奇蹟活命。另外，由於艾米身上都會掛著一條護身符，帕諾法特也認為是佛祖保佑讓女兒倖免於難。

在帕諾法特接受訪問當下，艾米就坐在她的腿上，情緒冷靜不哭不鬧；帕諾法特透露，她不敢多過問當天的案發細節，怕勾起艾米的悲傷回憶。而儘管艾米年紀還小，帕諾法特表示她仍對這起悲劇有一定了解，知道自己最好的朋友已不在人世。

《BBC》報道，在警方趕抵案發現場時，發現艾米當時蜷縮在同學的屍體旁邊，她 59 歲的祖父索姆沙（Somsak Srithong）透露，「她當時以為朋友們還在睡覺，警察們則趕緊用布蓋住她的臉，把她帶離血腥現場。」

悲劇發生後，泰國當局已派出心理健康專家，為倖存者和家屬提供諮詢；所幸專家對艾米進行評估後指出，「她仍然是一個快樂的女孩。」

【相關圖輯】泰國托兒所慘案22童死「粉色小棺材」載滿貨車 救援人員也受不了（點圖放大瀏覽）：

+ 36

延伸閱讀：

日37歲美女大胃王憂老化！醫美抽脂長相走樣 嚇壞粉絲

【本文獲「TVBS」授權轉載。】