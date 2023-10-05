美媒：美國援烏資金短缺 基輔數週後嚴重「缺水」
美媒稱美國支持烏克蘭的資金短缺，將在數週內成為困擾基輔的一個嚴重問題。
據報道，拜登政府的高級官員私下認為，還有幾週的時間，烏克蘭缺乏資金援助將開始成為戰場上的主要關注點。
白宮國家安全委員會（NSC）戰略溝通協調員柯比（John Kirby）10月3日表示，美國政府的資金還可繼續支持烏克蘭2個月。
美國共和黨保守派眾議員蓋茨（Matt Gaetz）10月3日提出罷免動議，眾議院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）同日被罷黜。這可能標誌着美眾院在援助烏克蘭一事出現轉變。他有一些可能的繼任人支持援助基輔，但一些人堅決反對，誰人上場都將影響美國如何履行援烏的承諾。
目前還沒有迹象顯示誰可能接替麥卡錫，但如下一位議長是反對援烏，此人可能會在提案交付眾院前取消更多對烏援助。
反對援烏的勢頭，在參眾兩院愈見凝聚。9月30日通過的權宜撥款法案，其中沒有為烏克蘭提供新資金，這突顯共和黨一些核心成員的反對力量。
共和黨強硬派右派要求大幅削減政府開支，但麥卡錫提出的法案未有納入。結果參眾兩院趕在最後一刻壓線通過此項臨時撥款，聯邦政府因此暫時免於陷入停擺困境，但麥卡錫迫保守派向民主黨妥協。共和黨強硬派右派不滿麥卡錫在民主黨協助下通過法案。而在法案表決前他們已揚言，如麥卡錫找上民主黨，便會踢他落台。
共和黨人控制的眾議院在當地時間3日通過不信任投票，以216票贊成、210票反對，通過罷免麥卡錫議長之職。
眾議院議長以往可以以其威望與鐵腕管理眾院，透過一系列方式獎勵忠誠者以及懲罰異議者。這天的投票暴露麥卡錫的政治弱點，以及眾議院共和黨人之間嚴重的意見分歧，它們導致該黨難以有效執政。不論未來哪一位共和黨籍議長上場，都會面對同一困境。
出席表決的全體民主黨人與共和黨多硬派攜手投下贊成票，將麥卡錫罷免。一些民主黨議員在表決後一副看好戲與「食花生」模樣。白宮方面忙於則搞公關，5日則稱無論麥卡錫命運如何，美國最終都會向烏克蘭提供更多援助。
這是因為導致美國陷入聯邦政府停擺危機中其一個原因，就是兩黨對美國援烏意見極度分歧，有輿論擔心西方援烏的承諾能否兌現。
拜登7月要求國會批准額外240億美元與烏克蘭有關的資金，兩黨的支持者都希望它成為撥款法案的一部份。參院議員們後來已將金額縮減至60億美元，但兩院與兩黨部份議員分歧實在太大。共和黨籍的新眾院議長上場，不見得能立馬扭轉乾坤。