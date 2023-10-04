麥卡錫遭罷黜　美國援烏承諾將變「空頭支票」？

美國共和黨保守派眾議員蓋茨（Matt Gaetz）10月3日提出罷免動議，眾議院議長的麥卡錫（Kevin McCarthy）同日被罷黜。這可能標誌着美眾院在援助烏克蘭一事出現轉變。他有一些可能的繼任人支持援助基輔，但一些人堅決反對，誰人上場都將影響美國如何履行援烏的承諾。



目前還沒有迹象顯示誰可能接替麥卡錫，但如下一位議長是反對援烏，此人可能會在提案交付眾院前取消更多對烏援助。

反對援烏的勢頭，在參眾兩院愈見凝聚。9月30日通過的權宜撥款法案，其中沒有為烏克蘭提供新資金，這突顯共和黨一些核心成員的反對力量。

圖為2023年10月3日，已成美國眾議院前議長麥卡錫在美國華盛頓美國國會大樓發聲明，並在回答記者的問題時做出手勢。（Reuters）

共和黨強硬派右派要求大幅削減政府開支，但麥卡錫提出的法案未有納入。結果參眾兩院趕在最後一刻壓線通過此項臨時撥款，聯邦政府因此暫時免於陷入停擺困境，但麥卡錫迫保守派向民主黨妥協。共和黨強硬派右派不滿麥卡錫在民主黨協助下通過法案。而在法案表決前他們已揚言，如麥卡錫找上民主黨，便會踢他落台。

共和黨人控制的眾議院在當地時間3日通過不信任投票，以216票贊成、210票反對，通過罷免麥卡錫議長之職。

圖為美國新任眾議院議長麥卡錫在2023年1月7日正式當選後，站在其新辦公室的牌匾下拍照，意氣風發。如今已成過去。（Reuters）

現年58歲的麥卡錫來自加州，2007年首次當選眾議員。他曾在2015年挑戰議長席位，但最後退選。今年1月， 他在角逐議長期間引爆共和黨內訌，在黨內保守派抵制下，歷經4天、15輪選舉才能當選。

眾議院議長以往可以以其威望與鐵腕管理眾院，透過一系列方式獎勵忠誠者以及懲罰異議者。這天的投票暴露麥卡錫的政治弱點，以及眾議院共和黨人之間嚴重的意見分歧，它們導致該黨難以有效執政。不論未來哪一位共和黨籍議長上場，都會面對同一困境。

圖為2023年9月21日，美國總統拜登與訪美的烏克蘭總統澤連斯基在白宮橢圓形辦公室會面。（Reuters）

出席表決的全體民主黨人與共和黨多硬派攜手投下贊成票，將麥卡錫罷免。一些民主黨議員在表決後一副「食花生」模樣。白宮方面忙於則搞公關，5日則稱無論麥卡錫命運如何，美國最終都會向烏克蘭提供更多援助。

這是因為導致美國陷入聯邦政府停擺危機中其一個原因，就是兩黨對美國援烏意見極度分歧，有輿論擔心西方援烏的承諾能否兌現。

除了美國，近日相關國家或機構表態，大派定心丸。歐盟跳出來稱將加碼。央視引述日本電視台10月4日報道，拜登與英國、德國等歐洲國家領導人以及日本首相岸田文雄3日晚就烏克蘭局勢舉行了電話會議，就繼續援助烏克蘭達成一致意見。

拜登7月要求國會批准額外240億美元與烏克蘭有關的資金，兩黨的支持者都希望它成為撥款法案的一部份。參院議員們後來已將金額縮減至60億美元，但兩院與兩黨部份議員分歧實在太大。