麥卡錫遭罷免即報復？偑洛西接「搬遷令」1天內遷出辦公室

美國國會眾議院罷免議長麥卡錫（Kevin McCarthy）後，人們對接下來的情況充滿疑問。但有一件事很快就發生了，擔任臨時議長的麥卡錫盟友，麥克亨利（Patrick McHenry）通知前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）立即騰出辦公室。



麥克亨利（Patrick McHenry）這位一向和藹可親的北卡羅來納州共和黨人，因長期政治盟友10月3日被趕下台而怒不可遏，迅速將佩洛西逐出這個沒有標記的房間。支持她的二號人物霍耶（Steny Hoyer）也得搬離他在國會大廈的辦公室。

圖為10月4日加州三藩市，偑洛西正參加民主黨參議員范斯坦的葬禮。（Reuters）

在國會大廈對面的眾議院辦公樓建立前，這些辦公室已開始使用。它們是美國國會大廈內進行政治陰謀、打盹、打牌和私人事務的空間。在這些不起眼、沒有標記的門後面，是強大立法者的藏身之所。

眾議院行政委員會向佩洛西辦公室發電郵指，佩洛西使用的「隱藏辦公室」（hideaway office）H-132辦公室，將用作議長辦公室：「請於明日（4日）騰出辦公室」。眾議院少數黨領袖傑弗里斯的職員在3日晚為佩洛西處理辦公室物品。

麥卡錫指早前曾與佩洛西對話，對方承諾支持他，可是，佩洛西並沒有出席星期二的眾議院表決。

現年83歲的佩洛西發聲明說，她正在加利福尼亞州悼念剛去世的參議員范斯坦（Dianne Feinstein），無法取回辦公室物品。她說，共和黨新的領導層有眾多重要決定要處理，麥克亨利卻首先要她立即騰出國會辦公室，嚴重背離傳統。

美國眾議院在投票罷免麥卡錫之後休會一周，新議長選舉定於10月10日舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

