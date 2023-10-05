西藏「環喜馬拉雅」國際合作論壇　王毅斥西方勢力編造涉藏謊言

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅10月5日在西藏林芝集體會見出席第三屆中國西藏「環喜馬拉雅」國際合作論壇的外方嘉​​賓，他表示事實將證明一些西方勢力出於意識形態偏見編造的涉藏謊言完全站不住腳。



中國外交部指，王毅介紹西藏「一步跨千年」的發展變化，強調在習近平新時代中國特色社會主義思想引領下，西藏各項事業取得全方位進步、歷史性的成就。

他指中方歡迎各國朋友來藏親眼見證西藏經濟社會發展的巨大成就、各族人民的幸福生活、藏文化得到完美傳承保護的真實情況，又指事實將證明，一些西方勢力出於意識形態偏見編造的涉藏謊言完全站不住腳，將在事實面前不攻自破。

圖為2023年9月26日，中國外交部部長王毅出席國務院新聞辦公室舉辦的關於《攜手構建人類命運共同體：中國的倡議與行動》白皮書新聞發布會。（Reuters）

蒙古副總理阿瑪爾賽汗、尼泊爾聯邦院副主席阿亞爾、巴基斯坦看守政府外長吉拉尼等人都有出席論壇，中國外交部稱，王毅就加強下階​​段合作提出五點建議。

五點建議包括一要堅持互尊互信，共同維護地區團結，攜手建造「環喜馬拉雅」和衷共濟的大家庭；二要加強互利合作，共建人類生態文明高地，建造環喜馬拉雅生態文明圈。

三是加速綠色轉型，協助地區經濟永續發展，建造環喜馬拉雅綠色發展合作帶；四要加強互聯互通，促進區域一體化進程，建造更為便利的環喜馬拉雅互聯互通網絡；五要增進交流互鑑，讓古老文明煥發勃勃生機，建造環喜馬拉雅人文交流示範區。