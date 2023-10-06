比亞迪創下與Tesla銷量最窄差距　第四季甚或超越

中國電動車巨頭比亞迪第三季純電動車銷量達43萬1603輛，較第二季度增長23%，比全球電動車銷量冠軍特斯拉（Tesla）同期銷量僅相差3456輛，創下兩者間最窄差距紀錄。



根據比亞迪公司周一（10月2日）在港交所公布的數據，9月包括混合動力車在內的總汽車銷量達28萬7500輛，按年增長42.8%。第三季總汽車銷量達82萬2094輛，再創單季新高，進一步鞏固比亞迪在中國電動車市場的領先地位。

比亞迪今年鎖定銷量目標為300萬輛，目前累計銷量達207萬9600輛，按年增長76.23%。

作為比亞迪最主要的競爭對手，只生產純電動車的Tesla第三季汽車產量43萬500輛，按月回落3萬1000多輛，為去年第二季度以來首次下降，且低於市場普遍預估的45至46萬輛。

Tesla方面稱，銷量按月下降是由於工廠升級計劃停工造成，但強調今年約180萬輛的銷量目標保持不變。

對於比亞迪與Tesla進入白熱化競爭，新加坡國立大學東亞研究所客座高級研究員林大偉接受《聯合早報》採訪時研判，單從今年來看，比亞迪第四季純電動車銷量很可能超過Tesla，但時間拉長一點看，並不意味着比亞迪就能真正超越Tesla。

林大偉認為，Tesla專注的北美市場已經相對穩定，而正在開拓東南亞市場的比亞迪卻有更多不確定性。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員余虹告訴《聯合早報》，兩家電動車巨頭預計在未來兩年競爭會更加激烈，尤其在產品開發、電池技術更新等方面會展開全面競爭。

余虹還分析說，隨着中國官方的補貼減少，比亞迪最大挑戰之一是如何控制成本，這決定着它的財務甚至發展的可持續性 ，「不可能一味打價格戰來刺激銷售」。

林大偉認為，歐盟近期對中國電動汽車啟動的反補貼調查，可能成為比亞迪未來發展最大挑戰之一。

余虹則說，評估反補貼調查潛在影響還為時尚早，就比亞迪目前重點佈局東南亞市場來看， 影響有限。

中國將加快修訂 智能網聯汽車標準制

另據新華社周一（2日）報道，中國工業和訊息化部將完善智能網聯汽車支持政策、標準法規，加快重點標準制修訂，持續推動智能網聯汽車產業高質量發展。

林大偉認為，「加快重點標準制修訂」是中國為成為科技大國所作出的部分努力，「如果中國想成為全球人工智能和科技領域的超級大國，超越其他競爭國家，那它就得讓自己成為標準」。

余虹指出，包括此次工信部以及中國此前推出的一系列相關政策顯示，新能源領域成為中國經濟發展的內部支撐，也是中國工業轉型升級的一個重要領域，「不僅是扶持新能源車企本身，還包括和這個領域相關的上下游配套產業。」