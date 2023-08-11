比亞迪稱「中國汽車在一起」　長城CTO：嘴上蜜糖不如先打一架

日前，比亞迪股份有限公司董事長兼總裁王傳福在發布會上多次強調「中國汽車品牌」，並再次喊出「我們在一起，才是中國汽車」的口號。周五（11日）長城汽車首席技術官（CTO）王遠力通過個人微博表達看法，稱中國汽車企業必須直面競爭的現實，「如果只是口頭上強調在一起，那一定是嘴上蜜糖，內心砒霜，那還不如先打一架再在一起吧」。



王遠力表示：「在這樣嚴峻的時刻，中國汽車怎麼在一起？有人跟我說，軒轅之學的口號已經指明了答案，就是『革新、鏈接、化反』，然後達到『極致、共生、引領』的境界。那可能是一種比較高的境界，最低條件，我們必須直面競爭的現實，我們不要道德綁架的在一起，我們不要被裹挾著在一起，我們不要『我跟你談法律，你跟我談感情』的在一起，商業還是要用商業的邏輯來解決，如果只是口頭上強調在一起，那一定是嘴上蜜糖，內心砒霜，那還不如先打一架再在一起吧。」

事件源於8月9日，比亞迪第500萬輛新能源汽車正式下線，發布會現場展板上寫有「我們在一起，才是中國汽車」，現場還罕見地出現了長安、上汽、吉利、長城、蔚來、小鵬等車企的身影。王傳福會上細數公司過去20年經歷的起伏，回顧了中國汽車工業以及中國汽車品牌的發展歷程。期間，他數度哽咽，喊出「我們在一起，才是中國汽車」的口號。

王傳福的表態引起市場關注，就在較早時的5月25日，長城汽車才發布聲明，稱4月11日，公司向生態環境部、國家市場監督管理總局、工業和信息化部遞交舉報材料，就比亞迪秦PLUSDM-i、宋PLUS DM-i採用常壓油箱，涉嫌整車蒸發污染物排放不達標的問題進行舉報。同晚，比亞迪汽車官方發布聲明，認為長城汽車送檢車輛的流程不合規範，並稱堅決反對任何形式的不正當競爭行為，公司會保留法務訴訟的權利。