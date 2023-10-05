法新社：瓦格納曾向中國企業購買衛星照片　包括用於兵變

法新社報道指俄羅斯僱傭瓦格納集團（Wagner Group）在2022年，與一家中國公司簽訂合約，購買兩顆衛星影像服務，以加強瓦格納的情報收集工作。



法新社10月5日報道，合約簽訂於2022年11月15日，即俄烏戰爭爆發的大半年後。瓦格納在時任首腦普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的領導下協助俄軍，在烏克蘭戰場上發揮了關鍵作用。

合約顯示，北京雲澤科技有限公司將兩顆屬於中國航天巨頭長光衛星技術公司（CGST）的高解像度觀測衛星JL-1 GF03D和JL-1 GF03D 13，出售給Nika-Frut，該公司是普里戈任商業王國的一部份。合約價值3000多萬美元，其中包含衛星本身和附加服務的費用。合約至今仍然有效。

報道引述歐洲安全消息人士透露，合約要求衛星需提供衛星圖像的條款，包括於2022年5月底拍攝俄羅斯領土的圖像。消息人士稱，這些圖像都是瓦格納集團在6月兵變期間，佔領的烏克蘭邊境和莫斯科之間的沿線圖像。

不過，法新社稱從它們入手的合約中，並沒有提及瓦格納訂購了俄羅斯領土圖像的內容，法新社無法獨立證實此事。

美國康奈爾大學航空航天研究員法爾科（Gregory Falco）說，瓦格納對中國技術的使用表明俄羅斯在這一領域具有局限性，「而中國在這方面是頂尖的」。

雲澤科技已在2023年2月被美國商務部列入制裁名單，理由是「為俄羅斯軍事或國防工業服務」，並參與「違反美國國家安全和外交政策利益的活動」。

網上資料顯示，長光衛星技術有限公司於2014年12月01日成立，是中國第一家商業衛星公司。

法新社就合約向中國外交部求證，中國外交部回復稱並不知道描述的情況。

本文獲《聯合早報》授權轉載

