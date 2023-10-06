普京揚言或恢復核試　撤回批准《全面禁止核試驗條約》

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭等）10月5日表示，俄羅斯有可能在相隔逾30後恢復核試，並可能撤回對《全面禁止核試驗條約》（Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty）的批准。他又證實，俄方已經成功測試核動力巡弋導彈「海燕」（Burevestnik），形容威力無與倫比。此外，他指俄羅斯即將完成新一代「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道導彈的開發工作，該型導彈能夠攜帶10枚或更多核彈頭。



普京在瓦爾代討論俱樂部成立20周年大會上發表講話時稱，俄羅斯的核原則沒有必要改變，但警告任何對俄羅斯的攻擊，都會引發數百枚核導彈瞬間反擊，沒有敵人能夠倖存。他表示，俄羅斯現有的政策已為武器使用作出規定，「我們需要改變這一點嗎？為什麼？一切都可以改變，但我只是不認為有必要。」

普京補充說，俄羅斯目前沒有受到威脅，「我認為，任何頭腦健全、記憶清晰的人，都不會想到對俄羅斯使用核武。」他聽到有人呼籲恢復核試，向在西方的敵人發出強有力的訊息。

他又指出，美國簽署了《全面禁止核試驗條約》但尚未批准，而俄羅斯則簽署並已批准該條約，雖然他還未準備好是否真的需要恢復核試，但從理論上講，俄羅斯有可能採取與美國相同的做法，「理論上，可以撤回批准。這就足夠了。」

據指出，俄羅斯內部近日有聲音建議，普京應引爆一枚核彈，以表明莫斯科對西方支援烏克蘭的耐性正在消失。

根據聯合國資料，從1945年到1996年《全面禁止核試驗條約》簽訂的50年間，全球共進行了2,000多次核試驗，其中美國1,032次，蘇聯715次。蘇聯對上一次核試是在1990年，美國為1992年。