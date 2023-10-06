英國青年2021年企圖暗殺英女王　判監9年

英國一名21歲錫克教印度裔青年，因2021年企圖暗殺英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），10月5日被判刑9年。法官指被告脫離現實及精神錯亂，但仍需為自己的罪行負責。被告2月已承認威脅殺人、持有攻擊性武器，以及叛國罪等三項指控，使他成為40年來第一個被判犯有叛國罪的人。



2021年聖誕節上午8 點左右，21 歲的遮日里（Jaswant Singh Chail）在溫莎堡被捕，他持有已上膛的十字弓，身穿黑衣，戴上連衣帽、金屬面具和手套，直言「我是來殺女王的」。

遮日里5日在倫敦受審，法官希利亞德（Nicholas Hilliard）表示，被告在2021年初就萌生殺死女王的念頭，當時他還沒有精神病。然後他花了幾個月時間執行計劃，包括試圖靠近目標，並在沒有精神病的情況下學習有用的技能。

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庭上資料顯示，遮日里是《星際大戰》迷，幻想成為電影中西斯（Sith）的角色。他與一個名為Sarai 的人工智能（AI）聊天機器人，交換了數千條訊息，除了許多是露骨的色情訊息，並要求對方為他決定應否實施攻擊。

家住英格蘭南部的遮日里，曾在案發前錄製影片稱，他將試圖刺殺英女王，指是對1919年阿姆利則慘案（Jallianwala Bagh Massacre）的報復。他指的是英國殖民軍隊當年在印度西北部阿姆利則市（Amritsar），槍殺了近400名錫克教徒的事件。