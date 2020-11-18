【王冠】還原王室暗殺事件　蒙巴頓之死速成查理斯戴安娜世紀婚禮

Netflix王牌劇《王冠》（The Crown）以英女王生平作藍本，當中講述有關王室的大小事，更高度還原了歷史的真實性。除了仔細刻劃了戴安娜因查理斯和卡米拉的婚外情，導致患上暴食症的心痛畫面，在首集劇迷亦重現了1979年菲臘親王的舅舅，蒙巴頓伯爵被愛爾蘭共和軍（Irish Republican Army，簡稱IRA）暗殺的真實情節。

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劇中的蒙巴頓伯爵由神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）飾演Tywin Lannister的Charles Dance擔任，不得不讚其精湛的演技及強大的氣場演活了這位依然威猛的英國皇家海軍元帥，而首集劇組確實還原了蒙巴頓伯爵於1979年8月27日，在愛爾蘭海岸多尼戈爾灣被IRA暗殺的過程。

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當日蒙巴頓帶着家人乘坐「幻影五號」遊艇捕蝦，愛爾蘭共和軍成員Thomas McMahon於同日早上趁船上無人看守時，在船上安裝了一枚重達50磅的炸彈。當蒙巴頓一家上船後，McMahon就引爆了炸彈。蒙巴頓的雙腿被炸斷，雖然很快獲漁民救起，但在上岸前就因傷重死亡，終年79歲。

而同船身亡的還有14歲的孫兒Nicholas、布拉伯恩女爵及15歲的愛爾蘭籍船員。事發後，IRA迅速表示對此事負責，並宣稱謀殺蒙巴頓是為了吸引英國民眾對英國政府持續侵佔北愛爾蘭行為的關注。而刺殺蒙巴頓的兇手McMahon在1979年底被控謀殺罪，依法判處終身監禁，不過在1998年依據貝爾法斯特協議中的條例被釋放。

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劇中提到蒙巴頓臨終前寫了一封信給查理斯，勸他不要再留戀人妻卡米拉，更指他作為王儲就應該要有王儲的典範。若他繼續跟卡米拉偷情，不但影響個人道德操守，亦會影響到王室的聲譽。現實中，雖然這個情節是虛構出來的，但作為查理斯的叔公，兩人的關係非常親密，儘管不常見面但書信來往非常頻密。

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另外，根據歷史作家Andrew Lownie表示，蒙巴頓確實曾勸查理斯跟卡米拉斷絕來往，可惜查理斯並沒有聽從叔公的勸告。不過蒙巴頓的死對查理斯造成重大打擊，為了聽從叔公生前的意見，他特別挑選了戴安娜作為王妃，間接影響了戴安娜、查理斯和卡米拉這段三角戀。