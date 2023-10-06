澳洲政府傳多年研究完全擺脫中國　結論：「不可能」

撰文：聯合早報
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消息人士指，澳洲當局在過去8年進行3項內部調研，以確定澳洲政府是否能夠完全擺脫對中國供應鏈的依賴，結果發現這是「不可能的任務」。

《南華早報》星期四（10月5日）引述兩名知情人士報道，澳洲外交兼貿易部和財政部份別於2015年和2020年聯合進行其中兩項研究，結論都是「沒有可以取代中國作為澳洲商品出口市場的其他選擇」。

消息人士說：「當局的研究已經明確表明，澳洲無法擺脫中國實現貿易多元化……把多元化目標轉向東南亞實際上還是與中國有聯繫。」

這些結論一致的無黨派獨立報告，也成為澳洲政府去年與中國重啟雙邊貿易的理據。另一名消息人士也說，澳洲政府高層已經認識到，完全擺脫中國是不可行的。

澳洲總理上任後　努力改善中澳關係

2020年澳中兩國外交關係處於低點時，中國對部份澳洲產品實施的非官方禁令和關稅。現任澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）領導的政府去年上任後，努力改善中澳兩國關係。

澳洲中國工商業委員會（ACBC，澳中商會）主席奧爾森（David Olsson）說，政府9月發布的《至2040年的澳洲東南亞經濟戰略》強調這個地區巨大的市場潛力，但要完全實現這個目標還需要時間。「許多出口商為了進入中國市場花上數十年時間，去建立關係、網絡和了解當地的法律及文化……而澳洲企業在亞洲的參與程度遠未達到這等水平。」

中國是澳洲鐵礦石、液化天然氣和農產品的主要買家。2022年，中澳兩國的雙邊貿易總額達到1,529億美元（約1.19萬億港元）。

本文獲《聯合早報》授權轉載

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