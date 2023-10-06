美國南加州大學前婦科校醫涉向數百女性伸狼爪　突陳屍家中

美國南加州大學（University of Southern California）前婦科校醫廷德爾（George Tyndall）被控性侵、猥褻病人，數百人對他提出指控，案件尚未開審，但他10月4日陳屍家中，死因未明。



廷德爾的律師萊文（Leonard Levine）表示，廷德爾的一名女性朋友無法透過電話聯絡他，於是在10月4日前往他位於洛杉磯（Los Angeles）的家中，最終在床上發現他的屍體。萊文說，沒證據顯示廷德爾的死涉及謀殺或自殺，而他生前否認自己涉及任何違法行為，並希望在陪審團前作供。

76歲的廷德爾被控在2009年至2016年期間，在南加州大學學生健康中心性侵病人。他生前面臨27項重罪指控，包括18項涉及對失去意識的人進行性侵的罪名，以及9項以欺騙手法實施性暴力的罪名。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報道，2016年學校開始對他展開調查，包括前同事質疑他的檢查骨盆方法，特別是他在使用窺器（speculum）之前把手指插入的做法。

《每日郵報》指，更有逾700名女性向州法院對這名醫生提出索償。多年來廷德爾面對的指控也包括拍攝不恰當照片、以醫療為由強迫受害人脫光衣服、撫摸她們等。

萊文說，廷德爾原定10月到法庭，處理設定審判日期的問題。《紐約時報》10月5日稱，原本預計廷德爾會在2024年面臨刑事審判。