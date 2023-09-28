Johnny's｜NHK出手切割　今年紅白歌唱大賽無尊尼藝人

日本尊尼事務所（Johnny's事務所／傑尼斯事務所）9月7日召開記者會，為已故創辦人強尼喜多川性侵風波致歉後，旗下藝人紛紛遭廣告商解約或停用，日本放送協會（NHK）於27日也宣布，暫時不再向Johnny's藝人發出新的演出邀約，包括年底的紅白歌唱大賽。



每年紅白均有Johnny’s藝人參加，且經常擔任節目主持，去年就有KinKi Kids等6組藝人出席。

不過，NHK會長稻葉延雄27日宣布，已經簽約的藝人將繼續根據合同演出，但從即日起，NHK不會對Johnny's旗下藝人發出新的演出邀約，直至該公司補償受害者，以及防止再犯的措施穩步實行為止，紅白歌唱大賽以同樣方針應對。

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NHK的媒體總局長山名啟雄也稱，除非Johnny‘'s事務所提出相應改善措施，否則旗下藝人不能在紅白演出或擔任主持，「依目前狀況是零」。

據指出，NHK上星期曾與Johnny's的主管會面，要求對方補償受害者，並落實預防措施。Johnny's事務所預定10月2日宣布未來營運方向，包括是否改名。