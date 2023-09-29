印度少女被性侵逐家逐戶求助遭拒　警方拘捕篤篤車司機

印度中央邦（Madhya Pradesh）烏賈因（Ujjain）9月25日有一名15歲少女被性侵後逐家逐戶登門求助，但遭多人拒絕。警方28日拘捕一名涉嫌性侵的篤篤車司機。



英國廣播公司（BBC）29日稱，網上流傳的閉路電視片段顯示，這名少女25日用上衣包着上身，半裸地在烏賈因街頭行走，看來在流血。她挨家挨戶求助，期間她走近一個男人，對方似是揮手請她走開。很多網民看過影片後，都對片中的人拒絕幫助少女的行為感到憤怒。

警方表示，這名少女在街上行走超過2小時，但期間有人幫助她。

▼顯示少女在街上走的影片

印度教神職人員夏爾馬（Rahul Sharma）是其中一個協助她的人。夏爾馬說，當時少女在流血、眼睛腫起來，而且不能說話和書寫。他給她一些衣服並報警，警員將她送往醫院。

警方27日晚指，少女已接受手術，傷勢得到治療。醫學檢查結果顯示，她曾被強姦。

印度性侵：印度中央邦烏賈因2023年9月25日有一名少女被性侵後挨家挨戶求助，但被拒絕。圖為網上流傳的閉路電視片段截圖，顯示這名少女用上衣包着上身，半裸地在烏賈因街頭行走，挨家挨戶求助。（影片截圖）

她來自距離烏賈因超過700公里的瑟德納（Satna）。少女的祖父說，她自24日起失蹤。

警方稱已拘捕24歲篤篤車司機索尼（Bharat Soni），他涉嫌在少女獨自在街上走時捉住她，並性侵犯她。索尼之前涉及另外兩宗刑事案件。警員拘捕他後，把他帶返案發現場調查，當時他試圖逃跑，並向幾名警察擲石，最後在逃跑時掉進坑內受傷。

BBC於29日稱，除索尼外，另有一名男篤篤車司機28日被拘捕，他曾免費載少女一程，因涉嫌沒向警方報吿此案而被捕。此外還有4人被拘留。