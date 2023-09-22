美媒：衛星圖像顯示　中美俄擴建核試驗設施

一組衛星圖像顯示，俄羅斯、美國和中國近年來都在各自的核試驗場建造新設施並挖掘新隧道。專家分析，雖然沒有證據表明中美俄有意為核試驗作準備，但它們各自投入的大量財力物力可能引發一場核武庫現代化競賽。



美媒星期五（9月22日）發布的特稿文章引述其獨家獲取的衛星圖像稱，中美俄各自的核試驗場都明顯出現擴建跡象。

軍事防擴散研究領域的分析師劉易斯（Jeffrey Lewis）說，綜合中美俄過去三到五年的衛星圖像可以發現，三國都在自己的核試驗場所在地點的山下開闢新的隧道和道路，還新建存儲設施，而且進出這些地點的車輛也有所增加。

目前雖然沒有證據表明中美俄正在為核試驗作準備，但劉易斯指出，這些圖像的確能夠提供「許多暗示，表明俄羅斯、中國和美國可能會恢復核試驗」。

美國前情報分析師萊頓（Cedric Leighton）查看CNN獲取的衛星圖像後也說：「很明顯，中美俄都投入了大量的時間、精力和金錢，不僅（努力）使其核武庫現代化，還準備進行（核）試驗所需的各類活動。」

1996年達成的《全面禁止核試驗條約》（Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty）禁止各國開展地下核試驗。中國和美國簽署了這項條約，但尚未批准；俄羅斯已經批准該條約。不過，中美俄三國都未進行過地下核試驗。

然而，俄羅斯總統普京曾在今年2月放話稱，如果美國先採取行動，他將下令進行核試驗，並強調「任何人都不應抱有全球戰略均勢可能被破壞的幻想」。

分析人士指出，在美國與中俄兩國之間的局勢持續緊張之際，即使人們認為實際的武裝衝突並非迫在眉睫，各國的擴散風險仍有可能引發一場核試驗基礎設施現代化競賽。

劉易斯強調，核試驗的威脅「來自於它在多大程度上加速了美國與中俄之間日益加劇的軍備競賽」，而這一問題導致的後果可能會是「我們花費了巨額資金，卻並沒有變得更安全」。